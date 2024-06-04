Обзор: на рынке квартир лето наступило раньше календарного

«В этом году рынок недвижимости уже в мае настроился на традиционно более спокойную летнюю волну. В то же время, поскольку в апреле было заключено на 17,2 процента больше сделок чем в марте, скромной активности заключения сделок в мае не следует придавать слишком большое значение», – сказал Мартин Вахтер и добавил, что интерес со стороны покупателей никуда не делся, просто всех немного отвлекла теплая летняя погода.

И все же, по словам руководителя 1Partner, этой весной сделок на рынке оказалось меньше, чем ожидалось. «Однако июнь, несмотря на Иванов день, все еще может дать хороший результат, если долгожданные новости о снижении Euribor поступят во второй половине этой недели», – добавил Вахтер, имея в виду многочисленность заинтересованных в покупке.

«На рынке по-прежнему достаточно много тех, кто надеется дождаться лучшего момента для покупки, но количество заключаемых сделок не показывает никаких признаков того, что цены начнут снижаться. Некоторые объекты, которые долгое время стояли непроданными, действительно были проданы дешевле, но в целом цены остались прежними, а цены на объекты более выгодного ценового класса даже немного повысились», – описал Мартин Вахтер текущую ситуацию на рынке недвижимости.

В марте средняя цена квадратного метра таллиннских квартир составила 3047 евро, а в апреле она была 3052 евро. Медианная цена квадратного метра была, соответственно, 2910 евро в мае, и в апреле – 2918 евро. Самая дорогая квартира была продана в столице в мае за 764 000 евро. В прошлом месяце в Таллинне было заключено 844 сделки купли-продажи, то есть на три процента меньше, чем в апреле. В мае 2023 года в Таллинне было заключено 1185 сделок с недвижимостью. В мае нынешнего года общий объем сделок с недвижимостью в Таллинне составил около 140 миллионов евро, то есть на три процента меньше, чем в апреле, и по сравнению с маем 2023 года, спад общего объема сделок составил 43 процента.

В мае нынешнего года в Таллинне было продано 22 частных дома, что на два больше, чем в марте. Самый дорогой частный дом с земельным участком был продан за 4 567 727 евро.