РАЙНЕР САКС Россия теряет по батальону в сутки, ни одна армия в мире не может быстро восстановиться после такого урона

Сегодня ночью российские ракетные войска нанесли удар по городу Днепр двумя баллистическими ракетами. Сообщается, что украинские ПВО уничтожили обе ракеты, но падающие обломки вызвали пожар и ранили шесть человек.
Вчера резко возросла активность атак российских частей на различных фронтах.
В районе Харькова продолжаются вялотекущие наступательные попытки российских подразделений в тех же направлениях, что и раньше. По данным украинского военного командования, в воскресенье в Волчанске были взяты в плен шестьдесят российских военных.
В тот же день в российских социальных сетях распространилась паника по поводу того, что украинские силы перешли в контрнаступление.
Вероятно, украинская армия провела несколько успешных операций в Волчанске. Такого количества военнопленных сразу никогда не брали. Исключение составляют крупные отступления российских войск в первые месяцы войны. Есть несколько видеороликов из Харьковской области, где российские солдаты жалуются на очень плохо организованное наступление и очень большие потери.
В районе Сватово и Северодонецка активность российских войск возросла около Купянска, однако прочных успехов за вчерашний день россияне не добились. В районе Лимана атаки российских войск имели меньшую интенсивность, чем обычно, и никаких изменений в ситуации не произошло.
Российские части предприняли очень серьезную попытку наступления на город Северск. Поскольку бои продолжались непрерывно, расположение войск пока не ясно, но российским частям не удалось добиться прорыва.
В районе Бахмута российская армия продолжала наступление так же, как и в последние несколько дней. Украинские силы оказались под большим давлением на восточной окраине города Часов Яр, где российским войскам удалось немного улучшить свои позиции.