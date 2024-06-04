Перевод: Павел Соболев

Китай ответил на обвинения украинского президента в том, что Пекин начал уговаривать многие страны не участвовать в украинской мирной конференции в Швейцарии. Пресс-представитель довольно низкого уровня указал, что Китай не выбирал чью-либо сторону и не разжигал войну.

Кроме того, было заявлено, что Китай считает отношения с Украиной очень важными, и что Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Китай снова намекает на большие экономические потери, которые понесет Украина, если она разорвет отношения с Пекином.

Давление на Харьков снижается

В администрации президента США заявили, что не исключают принятия в будущем решения, которое расширит права Украины на использование полученного от США оружия для ударов по территории России. В нынешних условиях такое послание действует как давление на стратегическом уровне. В этом смысле хорошо, что представитель администрации не уточнил, при каких условиях США готовы пересмотреть свое решение.

Украина уничтожила еще одну систему ПВО С-300 в Белгородской области России. Эта атака, вероятно, также была осуществлена ​​с помощью системы HIMARS. С помощью систем С-300 Россия непрерывно обстреливала Харьков. Некоторые из этих систем у России, конечно, еще остались, и бомбардировки Харькова не прекратятся полностью, но удары заметно уменьшились. Украине удалось за четыре дня уничтожить как минимум две системы ПВО С-300 в регионе.