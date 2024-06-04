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РАЙНЕР САКС Россия теряет по батальону в сутки, ни одна армия в мире не может быстро восстановиться после такого урона

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • В настоящее время Россия определенно теряет на войне больше техники, чем может произвести
  • Вчера резко возросла активность атак российских частей на различных фронтах

Военная промышленность во времена Советского Союза была в несколько раз мощнее по объемам производства, чем нынешний российский военно-промышленный комплекс, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Китай ответил на обвинения украинского президента в том, что Пекин начал уговаривать многие страны не участвовать в украинской мирной конференции в Швейцарии. Пресс-представитель довольно низкого уровня указал, что Китай не выбирал чью-либо сторону и не разжигал войну.

Кроме того, было заявлено, что Китай считает отношения с Украиной очень важными, и что Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Китай снова намекает на большие экономические потери, которые понесет Украина, если она разорвет отношения с Пекином.

Давление на Харьков снижается

В администрации президента США заявили, что не исключают принятия в будущем решения, которое расширит права Украины на использование полученного от США оружия для ударов по территории России. В нынешних условиях такое послание действует как давление на стратегическом уровне. В этом смысле хорошо, что представитель администрации не уточнил, при каких условиях США готовы пересмотреть свое решение.

Украина уничтожила еще одну систему ПВО С-300 в Белгородской области России. Эта атака, вероятно, также была осуществлена ​​с помощью системы HIMARS. С помощью систем С-300 Россия непрерывно обстреливала Харьков. Некоторые из этих систем у России, конечно, еще остались, и бомбардировки Харькова не прекратятся полностью, но удары заметно уменьшились. Украине удалось за четыре дня уничтожить как минимум две системы ПВО С-300 в регионе.

Италия передает Украине дополнительную систему ПВО SAMP/T. Она имеет дальность действия 100 км и предназначена для поражения как крылатых, так и баллистических ракет. С ее помощью можно было бы защитить один важный город или регион в Украине.

Сегодня ночью российские ракетные войска нанесли удар по городу Днепр двумя баллистическими ракетами. Сообщается, что украинские ПВО уничтожили обе ракеты, но падающие обломки вызвали пожар и ранили шесть человек.

Вчера резко возросла активность атак российских частей на различных фронтах.

В районе Харькова продолжаются вялотекущие наступательные попытки российских подразделений в тех же направлениях, что и раньше. По данным украинского военного командования, в воскресенье в Волчанске были взяты в плен шестьдесят российских военных.

В тот же день в российских социальных сетях распространилась паника по поводу того, что украинские силы перешли в контрнаступление.

Вероятно, украинская армия провела несколько успешных операций в Волчанске. Такого количества военнопленных сразу никогда не брали. Исключение составляют крупные отступления российских войск в первые месяцы войны. Есть несколько видеороликов из Харьковской области, где российские солдаты жалуются на очень плохо организованное наступление и очень большие потери.

В районе Сватово и Северодонецка активность российских войск возросла около Купянска, однако прочных успехов за вчерашний день россияне не добились. В районе Лимана атаки российских войск имели меньшую интенсивность, чем обычно, и никаких изменений в ситуации не произошло.

Российские части предприняли очень серьезную попытку наступления на город Северск. Поскольку бои продолжались непрерывно, расположение войск пока не ясно, но российским частям не удалось добиться прорыва.

В районе Бахмута российская армия продолжала наступление так же, как и в последние несколько дней. Украинские силы оказались под большим давлением на восточной окраине города Часов Яр, где российским войскам удалось немного улучшить свои позиции.

Российские атаки наиболее активны каждый день в западной части Авдеевки. Южнее основные бои продолжаются в районе города Красногоровка. Российской армии удалось в какой-то момент немного улучшить позиции.

Активность российских частей на Южном фронте ниже, и наносимые там удары пока не дали заметных результатов. Ситуация на восточном берегу Днепра остается прежней, несмотря на попытки российской армии наступать.

Огромные потери

Главком Сил обороны Норвегии заявил, что подразделения сухопутных войск российской армии, ранее дислоцированные в российской Арктике, на Кольском полуострове (это Мурманская область), практически уничтожены в ходе боевых действий в рамках агрессии против Украины, где Россией несутся огромные потери. Но, конечно, Северный флот и части российской армии, обладающие ядерным оружием, никуда не исчезли. По словам генерала, главная задача Норвегии сейчас - поддержка Украины.

В то же время высший военный офицер Норвегии полагает, что Россия вернет себе способность вести конвенциональную войну через 2-3 года, поскольку российская оборонная промышленность может очень быстро восполнить потери. Последнее утверждение является спорным. Российская армия использует в войне на Украине запасы военной техники, произведенной за последние сорок лет, и даже раньше.

Однако военная промышленность Советского Союза была в несколько раз мощнее по объемам производства, чем нынешняя российская военная промышленность. В настоящее время российская армия определенно теряет в войне больше техники, чем может произвести. Информация, поступающая с фронтов, подтверждает, что большая часть поставляемой сейчас на поле боя со складов техники уже использовалась, новую военную технику в последние месяцы можно увидеть реже. В то же время следует признать, что адекватная информация о реальных возможностях российской военной промышленности на данный момент отсутствует.

Можно быть уверенным, что Россия не пошла бы на логистически сложную и изнурительную операцию по импорту боеприпасов и других военных материалов из Северной Кореи, если бы ситуация с российской военной промышленностью находилась на удовлетворительном уровне. Россия, конечно, хочет создать впечатление, что ситуация намного лучше, чем есть на самом деле. Всю эту большую российскую армию можно очень быстро растерять в Украине.

В настоящее время российская армия теряет приличный батальон живой силы и техники в день. Ни одна страна в мире не сможет восстановить такие потери быстро. Все это не означает, что Западу не следует спешить с построением собственной защиты. Россию нужно постоянно и максимально сдерживать, вне зависимости от того, какая в России сейчас ситуация.

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