Чиновники хотят снести храм, ученые просят Путина их возглавить, а родители согласны с раздеванием школьниц. Обзор событий в России

Рамка металлодетектора запищала. Когда из карманов были извлечены любые мало-мальски металлические предметы, оказалось, что это звенят бретельки на бюстгалтерах. Охранник был непреклонен.

Более того, непреклонна была и классная руководительница выпускниц, которая, по их словам, (которые, впрочем, много раз подтвердили и другие участники того злополучного экзамена), заявила следующее: «если хочешь сдавать, то надо снять».

Школьницам пришлось раздеваться прямо на улице, по крайней мере, четверо девушек вошли в пункт сдачи ЕГЭ без бюстгалтеров. Охранники тщательно прощупали их нижнее белье на предмет запрещенных предметов.

Естественно, скандал разразился, но где? Нет, не в школе: в интернете вы не найдете ни одного возмущенного отзыва родителей школьниц по поводу очевиднейшего личностного насилия. Директору школы позволили уволиться по своему желанию с формулировкой «в связи с выходом на пенсию» только через несколько дней.

Нет, и не в местном департаменте образования - там сразу же заявили, что никаких нарушений регламента не выявлено. И нет, не в Рособрнадзоре: уже вечером того же дня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил: «те факты, о которых говорили, - они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом».