На собрании Российской академии наук большинство академиков попросило создать себе наблюдательный совет во главе с военным преступником Владимиром Путиным. В воронежской школе школьниц заставили раздеваться перед рамками металлодетекторов из-за звенящих бюстгалтеров. Администрация города Славянск-на-Кубани потребовала снести Покровско-Тихоновский храм Российской православной церкви из-за антивоенной позиции настоятеля. Об этих событиях минувшей недели пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Чиновники хотят снести храм, ученые просят Путина их возглавить, а родители согласны с раздеванием школьниц. Обзор событий в России
Как известно, каждый народ имеет такое правительство, которое заслуживает. На этой неделе российское общество дало сразу несколько поводов в этом убедиться.
Чего только стоит одно-единственное общее собрание Российской академии наук, в ходе которого подавляющее большинство академиков попросило создать себе наблюдательный совет во главе с военным преступником Владимиром Путиным.
Чего только стоит скандал в воронежской школе №62, где школьниц заставили раздеваться перед рамками металлодетекторов из-за звенящих бюстгалтеров. И никто не обнаружил никаких нарушений. Все это отличные примеры того, что совершенно неправильно разделять «страдающий народ» и «угнетающий его режим» - все гораздо сложнее.
Приходите нами владеть
29 мая Российская академия наук (РАН) на своем общем собрании при наличии кворума и полном соответствии с уставом приняла беспрецедентное решение. Впервые за всю историю РАН академики попросили стать своим руководителем в статусе председателя наблюдательного совета действующего главу российского государства.
Не просто главу государства Владимира Путина, а военного преступника, развязавшего за два с лишним года до этого исторически-раболепного решения агрессивную войну против соседней страны. За это проголосовали 1220 из собравшихся в зале членов академии. Десять воздержались и какой-то один смельчак проголосовал против.
Такое коллективное подобострастие даже для российской академии - нонсенс. Случившееся можно сравнить, разве что, с печально знаменитым «Письмом ректоров» - петицией в поддержку российской агрессии в Украине, которую 5 марта 2022 года подписали более 300 ректоров ведущих российских университетов.
Но даже это позорное письмо не сравнится с нынешним решением РАН: все-таки, ректоры формально выражали свою собственную позицию, тогда как академики приняли совершенно официальное институциональное решение.
Такое решение и оправдать-то никак не возможно: комиссаров в пыльных шлемах и маузерами на ремнях в зале не наблюдалось, насилие к академикам никто не применял, фальсификации при голосовании замечены не были.
Это решение тем более удивительное, если учитывать положение Российской академии наук и вообще внимание российского государства к науке. Десять лет назад в ходе реформы РАН академиков лишили прав реального администрирования и контроля над финансовыми потоками.
Доля расходов на науку в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизилась в федеральном бюджете в полтора раза. По меньшей мере десяток членов академии сидит в тюрьмах по абсурдным обвинениям. И при этом больше тысячи человек послушно голосуют за то, чтобы устроивший эту вакханалию человек возглавил Академию наук.
Речь даже не о каких-то высоких моральных принципах, а о собственном самоуважении. Но нет - в деле почитания начальства даже это не является препятствием.
Государству виднее
За день до исторического заседания РАН в воронежскую школу №62 пришли сдавать Единый государственный экзамен волнующиеся выпускницы соседней школы. На входе их встретила рамка металлодетектора и строгие охранники: как известно, каждый российский школьник норовит пронести на экзамен гранатомет или мачете.
Рамка металлодетектора запищала. Когда из карманов были извлечены любые мало-мальски металлические предметы, оказалось, что это звенят бретельки на бюстгалтерах. Охранник был непреклонен.
Более того, непреклонна была и классная руководительница выпускниц, которая, по их словам, (которые, впрочем, много раз подтвердили и другие участники того злополучного экзамена), заявила следующее: «если хочешь сдавать, то надо снять».
Школьницам пришлось раздеваться прямо на улице, по крайней мере, четверо девушек вошли в пункт сдачи ЕГЭ без бюстгалтеров. Охранники тщательно прощупали их нижнее белье на предмет запрещенных предметов.
Естественно, скандал разразился, но где? Нет, не в школе: в интернете вы не найдете ни одного возмущенного отзыва родителей школьниц по поводу очевиднейшего личностного насилия. Директору школы позволили уволиться по своему желанию с формулировкой «в связи с выходом на пенсию» только через несколько дней.
Нет, и не в местном департаменте образования - там сразу же заявили, что никаких нарушений регламента не выявлено. И нет, не в Рособрнадзоре: уже вечером того же дня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил: «те факты, о которых говорили, - они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом».
Даже ратующие за традиционные ценности депутаты российской Государственной думы не заметили ничего эдакого: председатель комитета по просвещению нижней палаты российского парламента Ольга Казанцева оказалась вполне удовлетворена «проверкой» Рособрнадзора.
Скандал разразился в небольшом сегменте русскоязычного интернета, где согласны с приоритетами прав и свобод личности. К большому сожалению, ни многочисленные общественные советы и «уполномоченные по правам ребенка», ни даже родители той самой школы никакой проблемы не заметили. Потому что государству виднее, что делать с их детьми.
Храм надо снести
Способны ли вообще российские чиновники и возмущенная общественность на решительные действия? Способны, когда речь идет о врагах народа. Администрация города Славянск-на-Кубани Красноярского края потребовала снести Покровско-Тихоновский храм Российской православной церкви (не путать с Русской православной церковью).
Официально - из-за того, что 87-летний архиепископ РосПЦ Виктор Пивоваров построил его на своем участке и зарегистрировал как жилое домовладение, а использовал как «общественное место, где неоднократно совершается преступление против основ конституционного строя безопасности Российской Федерации». На деле - за публичную антивоенную позицию священника.
Российская православная церковь образовалась в 2006 году в результате раскола в Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ, священники были несогласны с ликвидацией автономии и усилением роли московского патриарха в ущерб соборности).
Лидером РосПЦ стал митрополит Виталий Устинов, а его помощником в разных приходах (в том числе, во Франции и в Канаде) был отец Виктор. В конце 1990-х еще будучи священником РПЦЗ, отец Виктор переехал в маленький городок Славянск-на-Кубани (до границы с Украиной отсюда - чуть менее 500 километров).
После начала войны в Украине священник стал выступать с антивоенными проповедями, а в феврале 2023 года в его храм пришла неизвестная прихожанам женщина - как оказалась, доносчица. Тем же вечером в храм пришли полицейские, и на отца Виктора был составлен протокол об административном правонарушении - за «дискредитацию Вооруженных сил РФ».
С тех пор у общины и начались неприятности, апофеозом которых стало требование властей о сносе храма. «Понятно, что причиной решения о сносе нашего храма являются не формальные нарушения, а только злоба и месть за проповеди и статьи владыки Виктора, за исповедание им Христовой Истины, так для них ненавистной», - говорится в комментарии на сайте прихода.
Эта история оттеняет две предыдущие по двум причинам. Во-первых, в ней присутствуют хоть какие-то абсолютные моральные категории («истина»), о которых не забывают. Во-вторых, ее можно истолковать как доказательство разумности стратегии молчания и чинопочитания - но это совершенно не так.
Храм сносят не потому, что отец Виктор критиковал войну. Храм сносят потому, что он критиковал ее в одиночестве. Если бы тем же самым занялись 1220 членов Академии на своем общем собрании вместо чинопочитания, Россия на следующий день превратилась бы в совершенно другую страну.
Справка об авторе
Сергей Чернышов - российский ученый, кандидат исторических наук, предприниматель, основатель «Новоколледжа» (Новосибирск).
Работал в Новосибирском государственном университете экономики и управления, был главным редактором журнала для состоятельных людей Status.
В июне 2022 года Чернышов уволился с должности директора Новосибирского городского открытого колледжа из-за отказа проводить «воспитательную работу» с задержанными на антивоенных акциях студентами. После этого Чернышов создал новое юрлицо, получил лицензию и начал набор студентов в «Новоколледж».
28 апреля 2024 года в качестве основателя «Новоколледжа» Чернышов объявил о вынужденном закрытии учебного заведения. Он указал, что колледж оставался единственным в России образовательным учреждением, где «никогда не было ни одного пропагандистского мероприятия», и где «о своем отношении к происходящему говорят открыто».