У Мартина Хельме появился соперник в борьбе за пост председателя EKRE

Перевод: Павел Соболев

Куузик и Хельме, встретившиеся в понедельник, обнаружили, что понимание целей EKRE у двух кандидатов в председатели не различается, но различаются тактики, которые они хотели бы использовать при реализации целей.

По мнению Сильвера Куузика, партия должна управляться в соответствии с уставом, то есть повседневной деятельностью EKRE должно управлять правление, а не только председатель.

«EKRE уже давно не нужно быть обязательно предеседательской или семейной партией. Политика партии нуждается в долгосрочном планировании и изменении стиля общения», - сказал Куузик.

«Работа Мартина Хельме до сих пор была заслуживающей одобрения, но партия нуждается в более широком руководстве, политика партии нуждается в научно обоснованном стратегическом планировании и критическом самоанализе. Нам не нужно нападать на всех чиновников, судей и журналистов, нам нужно делать это только в том случае, если для этого есть повод», - продолжил Куузик.

Выборы председателя EKRE пройдут 16 июня на съезде в Йыхви.