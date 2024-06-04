На съезде Эстонской консервативной народной партии (EKRE), который пройдет в середине июня, Сильвер Куузик бросит вызов действующему председателю Мартину Хельме на выборах руководителя организации.
У Мартина Хельме появился соперник в борьбе за пост председателя EKRE
Перевод: Павел Соболев
Куузик и Хельме, встретившиеся в понедельник, обнаружили, что понимание целей EKRE у двух кандидатов в председатели не различается, но различаются тактики, которые они хотели бы использовать при реализации целей.
По мнению Сильвера Куузика, партия должна управляться в соответствии с уставом, то есть повседневной деятельностью EKRE должно управлять правление, а не только председатель.
«EKRE уже давно не нужно быть обязательно предеседательской или семейной партией. Политика партии нуждается в долгосрочном планировании и изменении стиля общения», - сказал Куузик.
«Работа Мартина Хельме до сих пор была заслуживающей одобрения, но партия нуждается в более широком руководстве, политика партии нуждается в научно обоснованном стратегическом планировании и критическом самоанализе. Нам не нужно нападать на всех чиновников, судей и журналистов, нам нужно делать это только в том случае, если для этого есть повод», - продолжил Куузик.
Выборы председателя EKRE пройдут 16 июня на съезде в Йыхви.