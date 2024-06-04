Комиссия по борьбе с коррупцией проверит декларации интересов канцлеров и руководителей госпредприятий

По словам заместителя председателя специальной комиссии Ээрика-Нийлеса Кросса, комиссия сочла необходимым проверить декларации интересов канцлеров министерств и руководителей государственных предприятий, привлекших в последнее время внимание общественности. По его словам, декларация – это в первую очередь мера самоконтроля. «Посредством проверок комиссия хотела бы повысить качество деклараций и информированность лиц, обязанных их подавать. Итоги проверки мы подведем в конце осенней сессии», – сказал он. Комиссия решила проверить декларации интересов членов совета и правления компаний Eesti Energia, Riigi Kinnisvara, Elering, Tallinna Sadam и Nordic Aviation Group.

Согласно Антикоррупционному закону, декларацию интересов необходимо подать в течение четырех месяцев с момента возникновения обязанности подачи декларации и в дальнейшем к 31 мая каждого года.

В прошлом году комиссия проверила декларации интересов членов Рийгикогу и правительства; в 2022 году методом случайной выборки - должностных лиц местных самоуправлений и членов специальной комиссии по борьбе с коррупцией; в 2021 году - новых депутатов Рийгикогу, а также вице-канцлеров и политических советников, в отношении которых в соответствии с поправками к Антикоррупционному закону начала действовать обязанность по предоставлению деклараций интересов. В 2020 году комиссия проверила декларации депутатов Рийгикогу, в 2019 году - членов Рийгикогу и правительства.

Согласно закону, специальная комиссия обладает исключительным правом проверять декларации интересов таких высокопоставленных должностных лиц, как президент; депутат Рийгикогу; член правительства; судья; государственный контролер; канцлер права; член руководящего органа Банка Эстонии; директор Канцелярии Президента; директор Канцелярии Рийгикогу; лицо, выполняющее консультационные задачи при члене правительства; руководитель правительственного учреждения; канцлер и вице-канцлер министерства и директор Государственной канцелярии. Специальная комиссия имеет право проверять все иные представленные в регистр декларации.