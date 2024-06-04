28 мая в 22:48 на улице Калеви в Ярвеской части Кохтла-Ярве открылась необычная картина - вход в подъезд жилого дома перегородил испуганный лосенок.
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«Как ты здесь оказался, дружок?»: в Кохтла-Ярве очаровательный лосенок улегся прямо у подъезда жилого дома
Человек, опубликовавший видео в TikTok, поделился им и с порталом Lemmik.
«Как ты здесь оказался, дружок? Первый раз такое вижу. Лосенок, не бойся меня. Не удивлюсь, если в следующий раз в Кохтла-Ярве появятся медведи с медвежатами», - рассказал автор видео.