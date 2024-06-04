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«Как ты здесь оказался, дружок?»: в Кохтла-Ярве очаровательный лосенок улегся прямо у подъезда жилого дома

Rus.Postimees
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Лосенок в Кохтла-Ярве.
Лосенок в Кохтла-Ярве. Фото: Kuvatõmmis videost

28 мая в 22:48 на улице Калеви в Ярвеской части Кохтла-Ярве открылась необычная картина - вход в подъезд жилого дома перегородил испуганный лосенок.

Человек, опубликовавший видео в TikTok, поделился им и с порталом Lemmik.

«Как ты здесь оказался, дружок? Первый раз такое вижу. Лосенок, не бойся меня. Не удивлюсь, если в следующий раз в Кохтла-Ярве появятся медведи с медвежатами», - рассказал автор видео. 

В тот же день, но утром, в 9:06, спасатели получили в Кохтла-Ярве еще один вызов в связи с лосями. Их помощь потребовалась в связи с тем, что на производственную территорию на улице Уус-Техасе в Ярвеской части города забрела лосиха с детенышем.

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