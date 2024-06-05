ЕВРОДЕБАТЫ–24 Мнения кандидатов: Rail Baltic – это ужас, который нужно прекратить, зеленый поворот – это брюссельский обман, АЭС может помочь удвоить экономику

Тинн: - Если мы говорим про атомную электростанцию, то возможности можно оставить на будущее, если они понадобятся. Но сейчас их открывать не надо, потому что принятие решение об открытии - это означает, что надо создавать профессиональной атомное агентство в Эстонии, на которое еще даже до того, как начнется строительство станции, уйдет 70 млн евро.

Это опять проект чиновников, чтобы сидеть, обсуждать атомные электростанции, но блага для общества от этого не будет.

Мы не знаем, куда пойдут ядерные отходы. Нам говорят, что станция, которая проработает максимум 60 лет, произведет отходы, которые надо будет где-то хранить 10 000 лет. И по нынешним порядкам эти отходы надо хранить в той стране, где находится атомная электростанция.

Почему немцы отказались? Потому что они раньше брали ядерное топливо из России, а потом возвращали все отходы в Россию. Россия - это страна ядерных отходов. Как только немцы узнали, что они больше так делать не смогут, они, по сути, закрыли свои ядерные электростанции.

Если откроем все учебники по энергетике, то мы увидим, что когда-то был угольный век у нас. Потом было нефтяное время, потом газовое. И газовое - как переходное к зеленому времени, к солнечному и ветряному.

Германия именно поэтому и хотела временно перейти на газ, чтобы в итоге прийти к солнечной и ветровой энергетике.