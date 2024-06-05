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ЕВРОДЕБАТЫ–24 Студия Postimees: как построить зеленое будущее и Rail Baltic?

Павел Соболев
, журналист
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До завершения выборов в Европарламент остаются считанные дни. Сегодня три кандидата в евродепутаты встретятся в нашей студии, чтобы сверить часы по зеленой повестке ЕС. Справляется ли Европа с зеленым переходом? Удастся ли достроить Rail Baltic? В дискуссии примут участие кандидат от Партии зеленых Олев-Андрес Тинн, председатель парламентской комиссии по окружающей среде и кандидат от партии «Ээсти 200» Игорь Таро и независимый кандидат Всеволод Юргенсон.

- Посильна ли для Эстонии взятая ею на себя задача - стать лидером ЕС в зеленой сфере?

- Способствуют ли зеленые реформы росту экономики? Или же экономика Европы страдает во многом именно из-за зеленых регуляций?

- Нужно ли дальше наращивать амбиции в отношении зеленого поворота? Или нужны коррективы в зеленой политике ЕС?

- Крупнейший европейский проект Rail Baltica: есть ли какие-то основания его не поддерживать?

-Хватит ли денег на завершение строительства? Участникам проекта придется увеличивать свои расходы? Ведь Еврокомиссия советует Балтийским странам искать дополнительные источники финансирования.

- Что плохого и хорошего в атомной энергетике?

Следите за дискуссией в 11:00!

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