ЕВРОДЕБАТЫ–24 Студия Postimees: как построить зеленое будущее и Rail Baltic?

До завершения выборов в Европарламент остаются считанные дни. Сегодня три кандидата в евродепутаты встретятся в нашей студии, чтобы сверить часы по зеленой повестке ЕС. Справляется ли Европа с зеленым переходом? Удастся ли достроить Rail Baltic? В дискуссии примут участие кандидат от Партии зеленых Олев-Андрес Тинн, председатель парламентской комиссии по окружающей среде и кандидат от партии «Ээсти 200» Игорь Таро и независимый кандидат Всеволод Юргенсон.