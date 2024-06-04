Рийгикогу принял закон, призванный улучшить доступность помощи семейных врачей

Касса здоровья также получит возможность перенаправлять пациента, оставшегося без семейного врача, в другой не достигший максимального числа пациентов список, зона обслуживания которого включает место проживания пациента.

Помимо этого, в интересах обеспечения правовой ясности вместо понятия «общая врачебная помощь» в закон будет внесено новое понятие «помощь семейного врача»; в использование также будет взято понятие «центра здоровья», которое даст центрам семейных врачей возможность взять на себя бо́льшую региональную ответственность.

Также будет создана возможность в случае определенных диагнозов дать право на продажу лекарств, не имеющих разрешения на продажу, чтобы обеспечить бесперебойную доступность в Эстонии важного с точки зрения здоровья человека или животных лекарства.

В ходе второго чтения в законопроект был внесен ряд поправок. В первую очередь они коснулись государственных пошлин на табачные изделия. В законопроект также было внесено изменение, согласно которому стоматологи наравне с врачами смогут совместно со стоматологами-специалистами оказывать специализированную врачебную помощь в соответствии со своими компетенциями и опытом.

За инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг и в другие законы проголосовали 65 членов Рийгикогу.