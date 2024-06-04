Специалисты предупреждают: майские холодные ночи и жаркие дни нанесли ущерб сельхозпосевам в Эстонии

Перевод: Павел Соболев

Май начался с двенадцатидневного периода с очень холодными ночами. В Вирумаа даже 21 и 22 мая были ночные заморозки. В этот период минимальная температура на поле озимого рапса под Раквере составляла -1,7 градуса (в воздухе над саженцами). Всего ночей с заморозками в мае было от шести до десяти в Северной Эстонии и от двух до десяти - в Южной Эстонии, в зависимости от района. Самая холодная ночь была 9 мая, когда мороз местами достигал отметки в семь градусов, что повредило поля и озимого рапса, и пшеницы.

Больше всего пострадали поля в Южной Эстонии, так как развитие рассады там на несколько недель опережало Северную Эстонию. На Сааремаа ночные заморозки наблюдались в общей сложности четыре ночи, а 11 и 12 мая на одном ржаном поле температура была даже ниже трех градусов мороза. Холода не порадовали и садоводов, ведь были повреждены соцветия плодовых деревьев и декоративных растений.

Прохладный период в первой половине месяца замедлил рост растений, но вторая половина месяца была жаркой, что ускорило фазы роста растений. Время цветения рапса было коротким, а рожь прижилась быстро. Теплая погода также способствовала активности насекомых. Тем, кому не пришлось бороться с синеполосым листоедом в целях предотвращения уничтожения рапса, пришлось в итоге бороться с долгоносиками, атакующими фасоль и горох.