Эстонский стартап Paul-Tech, специализирующийся на смарт-земледелии, проанализировал погодные и полевые условия предыдущего месяца на основе майских данных своих почвенных станций, а также их влияние на рост растений и полевые работы. Стартап отметил, что ночные заморозки в начале мая повредили поля и нанесли ущерб будущему урожаю плодовых деревьев, а жара второй половины месяца ускоряла рост растений и способствовала активности насекомых.
Специалисты предупреждают: майские холодные ночи и жаркие дни нанесли ущерб сельхозпосевам в Эстонии
Перевод: Павел Соболев
Май начался с двенадцатидневного периода с очень холодными ночами. В Вирумаа даже 21 и 22 мая были ночные заморозки. В этот период минимальная температура на поле озимого рапса под Раквере составляла -1,7 градуса (в воздухе над саженцами). Всего ночей с заморозками в мае было от шести до десяти в Северной Эстонии и от двух до десяти - в Южной Эстонии, в зависимости от района. Самая холодная ночь была 9 мая, когда мороз местами достигал отметки в семь градусов, что повредило поля и озимого рапса, и пшеницы.
Больше всего пострадали поля в Южной Эстонии, так как развитие рассады там на несколько недель опережало Северную Эстонию. На Сааремаа ночные заморозки наблюдались в общей сложности четыре ночи, а 11 и 12 мая на одном ржаном поле температура была даже ниже трех градусов мороза. Холода не порадовали и садоводов, ведь были повреждены соцветия плодовых деревьев и декоративных растений.
Прохладный период в первой половине месяца замедлил рост растений, но вторая половина месяца была жаркой, что ускорило фазы роста растений. Время цветения рапса было коротким, а рожь прижилась быстро. Теплая погода также способствовала активности насекомых. Тем, кому не пришлось бороться с синеполосым листоедом в целях предотвращения уничтожения рапса, пришлось в итоге бороться с долгоносиками, атакующими фасоль и горох.
Работам по защите растений помешали жара и ветер. В мае по всей Эстонии было от 13 до 17 дней, когда температура воздуха над саженцами поднималась выше 25 градусов, что означает, что растения находились в условиях теплового стресса. Период непрерывного активного роста растений начался 12 мая. В зависимости от местоположения поля в мае наблюдалось от 23 до 26 дней активного роста растений. Жара отразилась и на температуре почвы, подняв во второй половине месяца температуру в верхнем, биологически активном слое почвы до отметки выше 20 градусов, что нарушило в почве поддерживающие рост растений процессы.
В начале мая воды в почве было достаточно для роста растений и посева. Однако из-за потребности в воде растущих растений и отсутствия осадков почти до конца месяца почвенная вода повсеместно уменьшалась, что привело к засухе во второй половине месяца. Полевые работы сопровождались большими пылевыми облаками на засушливых полях.
Из-за периодических ливней в разных районах в последние несколько дней месяца карта почвенных вод компании Paul-Tech была неоднородной. Были места, где количество воды в почве резко повышалось, и места, куда не попадало вообще ни капли. При этом сухая земля и засушливое растение быстро впитывали дождевую воду, но до нижнего (глубже 20 сантиметров) слоя вода не доходила. В некоторых местах поле не выдерживало сильного дождя и вода растекалась, унося с собой почву и проросшие растения. В такой же ситуации на полях озимых образуются лужи, что происходит благодаря корням, удерживающим почву.