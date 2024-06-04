В Индии подводят итоги самых масштабных на планете выборов. С небольшим перевесом лидирует партия Моди

В случае победы 73-летний Моди пойдет на третий пятилетний срок.

По предварительным данным, альянс, возглавляемый BJP, пока получает чуть меньше 300 мест, в то время как оппозиционные силы во главе с партией «Конгресс» пока что могут рассчитывать на 227.

Чтобы сформировать правительство партии или альянсу необходимо набрать более 272 мест в парламенте, состоящем из 543 депутатов.

Нынешний перевес - ниже ожиданий правящей партии, которая рассчитывала не только сохранить беспрецедентное большинство в 303 места (именно столько набрала «Бхаратия Джаната» в 2019 году) в нижней палате парламента, но и увеличить его до 370 депутатов.

Самые масштабные выборы на планете проходили на протяжении шести недель, в голосовании имели право принять участие почти 1 миллиард человек. В итоге по всей стране проголосовали более 640 миллионов избирателей.

Жаркие выборы

Индия. Жара. Фото: EPA

Всенародные выборы совпали с сильнейшей жарой. Температура в нескольких городах превысила 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара.

Партии Нарендра Моди противостоял пестрый альянс разнородных оппозиционных сил, раздираемый внутренними дрязгами. Партии неоднократно обвиняли друг друга в религиозных предрассудках и в том, что те представляют угрозу для некоторых слоев населения.

Критики Моди упрекают его в авторитаризме, национализме и разжигании религиозной розни. Американский аналитический центр Freedom House заявил в этом году, что BJP все чаще использует правительственные институты для преследования политических оппонентов.