Коробейник: социал-демократы обещали пенсионерам 1200 евро, но вместо этого обложили пенсии налогами

«До выборов Партия реформ обещала, что средняя пенсия будет освобождена от налогов, это также прописано в коалиционном договоре, подписанным также социал-демократами и "Ээсти 200". Однако сегодня депутаты от этих партий проголосовали за обложение средней пенсии подоходным налогом. Эстонских пенсионеров обманули, коалиционный договор был нарушен. Пенсионеры не виноваты в некомпетентной экономической политике правительства», - сказал Коробейник.

Особенно двулично поступили, по словам Андрея Коробейника, социал-демократы, которые обещали перед выборами в Рийгикогу повысить среднюю пенсию до 1200 евро, но теперь обложили ее налогом.

«Нельзя верить словам социал-демократов о защите интересов пожилых людей. Особенно позорно, что налогообложение пенсий поддержали бывшие министры социальных дел Яак Ааб и Танель Кийк, если Ааб проголосовал «за», то решение Кийка не участвовать в голосовании равносильно поддержке. А еще недавно они активно боролись против этой меры», - подчеркнул член правления Центристской партии.

Андрей Коробейник добавил, что в условиях, когда экономика Эстонии падает два с половиной года подряд, и в государственном бюджете не хватает миллиарда евро, налогообложение пенсий является безответственным шагом.

«Около 53 процентов пенсионеров в Эстонии живут в риске бедности, что почти в три раза больше, чем в среднем в ЕС. Партия реформ, социал-демократы и партия "Ээсти 200" ухудшили материальное положение пожилых людей, еще больше увеличив социальное неравенство», - добавил он.