Полиция разыскивает Паулину-Катрин Пронину, родившуюся 28 декабря 1994 года, уклоняющуюся от исполнения постановления суда, согласно которому она должна отбывать наказание за преступления против собственности и преступления против личности.
Полиция просит помощи в розыске женщины, уклоняющейся от несения наказания
Паулина-Катрин имеет рост 165 см, у нее крепкое телосложение. У женщины зеленые глаза и темные волосы.
Если кто-либо видел женщину на фотографии или знает ее местонахождение, просьба проинформировать об этом по телефону 112.