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Полиция просит помощи в розыске женщины, уклоняющейся от несения наказания

rus.postimees.ee
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Паулина-Катрин Пронина.
Паулина-Катрин Пронина. Фото: PPA

Полиция разыскивает Паулину-Катрин Пронину, родившуюся 28 декабря 1994 года, уклоняющуюся от исполнения постановления суда, согласно которому она должна отбывать наказание за преступления против собственности и преступления против личности.

Паулина-Катрин имеет рост 165 см, у нее крепкое телосложение. У женщины зеленые глаза и темные волосы.

Если кто-либо видел женщину на фотографии или знает ее местонахождение, просьба проинформировать об этом по телефону 112.

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