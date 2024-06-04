Отчет: активная установка солнечных панелей может привести к повышению сетевой платы

Увеличение потребления, однако, не будет угрожать балансу и стабильности энергетической системы.

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов заметила, что необходимо более детально продумать роль и влияние активных потребителей в будущей энергосистеме.

«Рост числа вырабатывающих электроэнергию потребителей усложнит обеспечение качества напряжения в сети, планирование и управление электрической сетью, что также приведет к необходимости введения новых технологических решений. Это, в свою очередь, может потребовать дополнительных инвестиций и увеличить размер сетевых плат», – сказала Данилов.

Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо подчеркнул, что к 2040 году в Эстонии может насчитываться уже 44 000 жилых домов, производящих солнечную энергию.

«В 2021–2022 гг., когда цена на электричество была высокой, прирост числа вырабатывающих электроэнергию потребителей ускорился. Сегодня мы прогнозируем, что в следующем десятилетии прирост замедлится, но, тем не менее, количество вырабатывающих электроэнергию потребителей в Эстонии увеличится к 2040 году в размере от двух до четырех раз по сравнению с сегодняшним днем. Одним из важных стимулов являются требования к энергоэффективности новых зданий», – сказал Массо, добавив, что Центр мониторинга развития рассматривал в качестве микропроизводителей вырабатывающих электроэнергию производителей с мощностью производства до 25 кВ. Ими могут быть как частные лица и учреждения, так и небольшие компании.