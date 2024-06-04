Отчет: активная установка солнечных панелей может привести к повышению сетевой платы

Несмотря на то, что по сравнению с пиком энергетического кризиса интерес эстоноземельцев к производству электроэнергии несколько ослаб, к 2040 году количество микропроизводителей в энергосистеме Эстонии увеличится до четырех раз. Об этом говорится в отчете Центра мониторинга развития «Активные потребители в энергосистеме будущего», который будет опубликован на этой неделе.
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Увеличение потребления, однако, не будет угрожать балансу и стабильности энергетической системы.
Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов заметила, что необходимо более детально продумать роль и влияние активных потребителей в будущей энергосистеме.
«Рост числа вырабатывающих электроэнергию потребителей усложнит обеспечение качества напряжения в сети, планирование и управление электрической сетью, что также приведет к необходимости введения новых технологических решений. Это, в свою очередь, может потребовать дополнительных инвестиций и увеличить размер сетевых плат», – сказала Данилов.
Эксперт Центра мониторинга развития Мярт Массо подчеркнул, что к 2040 году в Эстонии может насчитываться уже 44 000 жилых домов, производящих солнечную энергию.
«В 2021–2022 гг., когда цена на электричество была высокой, прирост числа вырабатывающих электроэнергию потребителей ускорился. Сегодня мы прогнозируем, что в следующем десятилетии прирост замедлится, но, тем не менее, количество вырабатывающих электроэнергию потребителей в Эстонии увеличится к 2040 году в размере от двух до четырех раз по сравнению с сегодняшним днем. Одним из важных стимулов являются требования к энергоэффективности новых зданий», – сказал Массо, добавив, что Центр мониторинга развития рассматривал в качестве микропроизводителей вырабатывающих электроэнергию производителей с мощностью производства до 25 кВ. Ими могут быть как частные лица и учреждения, так и небольшие компании.
Если сегодня в Эстонии имеется 17 102 вырабатывающих электроэнергию производителя, то к 2040 году их число могло бы составлять порядка 44 000, что привело бы к росту производства и потребления электроэнергии в размере до четырех раз. Вырабатывающие электроэнергию производители могут организовывать свою деятельность как самостоятельно, так и объединяясь в энергетические товарищества.
По словам Данилов, у прироста числа вырабатывающих электроэнергию потребителей есть две стороны.
«C одной стороны, объем зеленого производства без выбросов растет, а потребление энергии в распределительной сети уменьшается. С другой стороны, это может дестабилизировать систему, так как в часы профицита энергии в сеть будет поступать дополнительный ресурс, а в часы дефицита будет расти потребление. Поэтому важно, чтобы вырабатывающие электроэнергию потребители использовали больше возможностей для сохранения энергии», – подчеркнула она.
И хотя число вырабатывающих электроэнергию потребителей растет, рост не увеличивает их долю в электросистеме. Компания STACC, занимающаяся управляемым машинным обучением и наукой о данных, провела анализ, опираясь на который Центр мониторинга развития пришел к выводу, что микропроизводство в жилых домах не представляет опасности для энергетической системы.
«Так как по нынешним прогнозам общее потребление и производство электроэнергии в Эстонии растет в соответствии с появлением вырабатывающих электроэнергию потребителей, влияние таких потребителей на стабильность системы не вырастет», – объяснил Массо.
Целью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Активные потребители в энергосистеме будущего. Направления в развитии до 2040 года» является выявление ключевых факторов, от которых зависит роль потребителей в энергетической системе будущего и создание сценариев возможного влияния домохозяйств и других микропроизводителей на энергетическую систему Эстонии до 2040 года.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.