ГАЛЕРЕЯ В Нарве отметили День эстонского флага

Во вторник, 4 июня, по всей Эстонии отмечают 140-ю годовщину государственного флага. В Нарве церемония состоялась во дворе замка, на ней выступил танцевальный коллектив Юн-Ост, а торжественную речь произнес вице-мэр Олег Карпиков.

Первый трехцветный эстонский флаг появился весной 1884 года, а 4 июня того же года его освятили студенты в церковной мызе Отепя. С того времени сине-черно-белый флаг стал считаться национальным флагом, а потом получил статус государственного.