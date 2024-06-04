Во вторник в северном дворе Нарвского замка состоялось празднование Дня эстонского флага. Во время торжественной церемонии эстонские флаги вручили представителям квартирных товариществ.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве отметили День эстонского флага
Во вторник, 4 июня, по всей Эстонии отмечают 140-ю годовщину государственного флага. В Нарве церемония состоялась во дворе замка, на ней выступил танцевальный коллектив Юн-Ост, а торжественную речь произнес вице-мэр Олег Карпиков.
Представителям нарвских квартирных товариществ вручили флаги Эстонской Республики, которые они смогут разместить на своих домах.
Первый трехцветный эстонский флаг появился весной 1884 года, а 4 июня того же года его освятили студенты в церковной мызе Отепя. С того времени сине-черно-белый флаг стал считаться национальным флагом, а потом получил статус государственного.