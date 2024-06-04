Таллинн объявил конкурс идей для проекта здания Ныммеской основной школы

Перевод: Павел Соболев

В конкурсе могут принять участие все квалифицированные архитекторы и архитектурные фирмы. Цель конкурса состоит в том, чтобы заменить существующее школьное здание современной учебной средой.

От участников конкурса ожидается уютное, естественное и гармонирующее именно с Нымме архитектурное решение.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, качество строительства школьного здания, завершенного в 2002 году, не отвечало сегодняшним требованиям, а пространственные возможности больше не отвечают потребностям школы, которые можно удовлетворить только путем реконструкции или расширения.

«Новое здание школы - это инвестиция в будущее наших детей. Современная среда обучения поддерживает творчество, инновации и академическое развитие учеников, предлагая им лучшие возможности. Помимо универсального спортивного зала, в новом здании школы будет также бассейн, которым смогут пользоваться все горожане в свободное от занятий самих школьников время. Новое здание также обеспечивает энергоэффективность и экологическую устойчивость, что соответствует долгосрочным целям нашего города», - сказал Яаму.

Целью проектных работ является подготовка проекта строительства на основе эскизного решения работы-победителя конкурса и протокола жюри. Работа включает в себя составление проектов на разных стадиях, согласование с органами власти, оформление разрешения на строительство, консультирование по закупкам на строительство и отделку, а также осуществление надзора собственника в ходе строительных работ.

С помощью конкурса идей Таллинн хочет найти функциональное и соответствующее законодательству решение, учитывающее длительный срок службы и долговечность материалов и технических систем, имеющее оптимальные затраты на строительство и техническое обслуживание, а также экологически безопасное и энергоэффективное.

В ходе работы проектировщик должен провести необходимые исследования, экспертизу, замеры и получить разрешение на строительство. В объем проектных работ также входят инженерные сети за пределами объекта и организация дорожного движения для обеспечения подключения к инженерным сетям, а также организация дорожного движения на улицах в непосредственной близости от школы.

Дополнительная информация и условия участия в конкурсе доступны в реестре государственных закупок.