На столичной Ратушной площади можно будет увидеть манжетку, буквицу и рудбекию

Это многоярусное и богатое видами сообщество, включающее в себя лиственные деревья и кустарники, такие как ирга, ива, различные виды шиповника и гортензий. Также парк украшает несколько сортов многолетников, в числе которых манжетка, буквица, душица и несколько видов мяты. Высажены и однолетние растения - вербена, рудбекия и космея дваждыперистая.

На то, чтобы растения смогли вырасти такими, как мы привыкли их видеть, саженцам потребуется время до июля-августа, объяснил старейшина Кесклинна Сандер Андла. «Мы будем заботиться о растениях все лето, красота и пышность придут к ним постепенно. Когда осенью парк уберут с площади, растения, в свою очередь, будут пересажены в зеленые зоны и парки, где смогут и дальше расти и делать город зеленее», - сказал старейшина района.

Авторы концепции парка - архитектор и городской планировщик Анн Кристийн Энтсон и ландшафтный дизайнер Ханнес Аава из отдела градостроительства Центра стратегического управления Таллинна. В этом году летний парк также немного обновили.

«На основе обратной связи организаторов крупных мероприятий и посетителей было изменено расположение модулей, чтобы в летнем парке помещалось больше людей. Также вместо установленных на площади плетеных стульев были заказаны новые, поскольку предыдущие оказались не столь прочны, как мы надеялись», - сказала Энтсон.