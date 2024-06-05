ЕВРОДЕБАТЫ POSTIMEES Зеленый поворот продолжает вызывать разногласия

Таро: Вопрос о том, строить или не строить, не стоит. К этому году 30 процентов маршрута будет покрыто контрактами, не говоря уже о терминалах и виадуках. В Европе такой электропоезд кажется нормой, но здесь он все еще вызывает вопросы...

Но я не испытываю никакого сочувствия к европейским трактористам, поскольку они хотят получать значительно больше субсидий, чем наши фермеры. По сравнению с ними наши фермеры находятся в невыгодном положении.

Кальюранд: Это не совсем так. Протестовали фермеры из примерно 20 стран. На улицы они вышли из-за украинских продуктов и нулевых тарифов - война длится слишком долго. Реконструкция (чтобы сделать здания более энергоэффективными - прим.ред) должна проводиться в разумных масштабах, это зависит от каждой страны. Тот факт, что в Эстонии так много электромобилей, означает, что мы проспали свое время. Когда Китай начал их производить, мы, 27 стран-членов ЕС, спорили. То же самое с ветряками - Китай вырвался вперед.

Террас: Эстонские фермеры не выходят на улицы, потому что они настроены мирно, но они пишут письма в Брюссель: мол, из-за того и другого выросли расходы. Фермерам сейчас так тяжело, что они сворачивают производство. Одна из причин - рост цен на сырье, другая - бюрократия ЕС.