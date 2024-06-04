В мае Таллиннский аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров

Перевод: Сергей Светлов

По словам руководителя отдела маркетинга и коммуникаций аэропорта Маргот Хольтс, в мае больше всего пассажиров летели в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Анталья, Хельсинки, Рига и Франкфурт.

По ее словам, основной причиной роста числа пассажиров стало расширение возможностей полетов: в мае открылись прямые рейсы в Бургас, на Мальту, в Дубровник, Сплит и Ираклион. Средняя заполняемость регулярных рейсов составила 72 процента.

Член правления AS Tallinna Lennujaam Эеро Пяргмяэ отметил, что в этом летнем сезоне в Таллинне продается более чем на 20 процентов больше авиабилетов, и многие авиакомпании проводят акции, чтобы полностью распродать места в самолетах.

«Если вы гибко подходите к выбору даты поездки, можно найти выгодные предложения. Уже сейчас самое время планировать путешествия на осень. Летом из Таллиннского аэропорта можно улететь прямыми рейсами в более чем 50 направлений», - сказал он.

Хотя аэропорт планирует свои ресурсы согласно расписанию рейсов, в пиковый сезон летних поездок все же могут возникнуть ситуации, когда очереди могут оказаться длиннее, чем обычно.

«Призываю всех путешественников прибывать в аэропорт за два часа до вылета. Обязательно проверьте свои документы для путешествий и то, находится ли ваше пункт назначения в Шенгенской зоне или нет. Если нет, то учтите время на прохождение паспортного контроля. Всегда полезно иметь при себе не только удостоверение личности, но и паспорт, так как автоматические ворота на границе можно пройти только с паспортом. Кроме того, следует учитывать, что если вы летите с лоукостером, то посадка на борт начинается за 45 минут до запланированного вылета», - объяснил Пяргмяэ.

В региональных аэропортах в мае было обслужено 5637 пассажиров: через аэропорт Курессааре прошло 3926 пассажиров, через аэропорт Кярдла - 1525 пассажиров, через Тартуский аэропорт - 148 и через Пярнуский аэропорт Пярну - 38 пассажиров.