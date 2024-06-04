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АНАЛИЗ Соцдемы движутся к победе, а Центристская партия может вообще пролететь

Микк Салу
, журналист
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Началось предварительное голосование на выборах в Европейский парламент, и люди стояли в очередях, чтобы проголосовать на избирательном участке торгового центра Solaris.
Началось предварительное голосование на выборах в Европейский парламент, и люди стояли в очередях, чтобы проголосовать на избирательном участке торгового центра Solaris. Фото: Madis Veltman

На этой неделе, когда проходят выборы в Европарламент, с точки зрения результатов наиболее интересны две темы. Прежде всего, сможет ли Центристская партия вообще пройти в Европарламент. А во-вторых, кто победит.

Опросы различных компаний показывают, что Центристская партия может получить одно место (как и сейчас), но также может и потерять его. «На грани, не могу предугадать», – говорит Мартин Мёльдер из Института общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut). «Как при подбрасывании монеты. Но если обязательно выбрать сторону, то я бы сказал, что не пройдет», – добавляет Тармо Юристо из фонда SALK.

Начались выборы в Европарламент 

  • Со вчерашнего дня Европарламент можно избрать с помощью электронного голосования, а также в центрах муниципалитетов и районах города Таллинна с пятницы открыты все 377 избирательных участков.
  • Электронное голосование завершится 8 июня в 20:00.
  • В воскресенье, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00. Все избиратели имеют право голосовать на любом избирательном участке по всей Эстонии, независимо от места регистрации. Информацию можно найти на сайте www.valimised.ee.
  • В выборах участвуют 78 кандидатов от Эстонии и имеется семь мандатов.
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