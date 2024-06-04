АНАЛИЗ Соцдемы движутся к победе, а Центристская партия может вообще пролететь

Опросы различных компаний показывают, что Центристская партия может получить одно место (как и сейчас), но также может и потерять его. «На грани, не могу предугадать», – говорит Мартин Мёльдер из Института общественных исследований (Ühiskonnauuringute instituut). «Как при подбрасывании монеты. Но если обязательно выбрать сторону, то я бы сказал, что не пройдет», – добавляет Тармо Юристо из фонда SALK.