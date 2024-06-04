Продавец лекарств подал в суд на Äripäev в связи со статьей об аптечной торговле

Перевод: Павел Соболев

Magnum Medical обвиняет издание Äripäev и его журналистов в том, что статья, опубликованная 7 мая, была написана на основе анонимных источников и содержит ложные утверждения. В статье говорится, что продавцы лекарств манипулируют ценами.

«Журналистский подход, основанный на анонимных источниках и ложных утверждениях, не способствует дискуссиям, а вынуждает участников фармацевтического рынка - оптовиков, производителей, а также государство - вступать в ненужный конфликт и склонять к бессмысленным обвинениям в адрес друг друга», - сказал Тимо Данилов, член правления Magnum Medical OÜ.

Адвокат Антс Нымпер из представляющий интересы Magnum Medical юридической фирмы Ellex Raidla отметил, что иск был подан для установления истины и защиты прав компании, подвергшейся необоснованным нападкам.

«Мы надеемся, что ответчики осознают свою ошибку, и мы достигнем компромисса, который поможет предотвратить длительную судебную тяжбу», - заявил Антс Нымпер.

Владельцем Magnum Medical OÜ является Маргус Линнамяэ, которому также принадлежит Postimees.