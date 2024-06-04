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Под Нарвой построен третий компенсатор, необходимый для десинхронизации от энергосистем РФ

Rus.Postimees
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Линии электропередач. Снимок иллюстративный.
Линии электропередач. Снимок иллюстративный. Фото: Margus Ansu

Предприятие Elering завершило строительство третьего, последнего синхронного компенсатора, необходимого для независимого управления энергосистемой.

Новый компенсатор, появившийся на подстанции Виру под Нарвой, является важным дополнением к эстонской энергосистеме, позволяя поддерживать стабильность частоты, важнейшего параметра энергосистемы, даже в критических ситуациях, сообщает ERR.

«В Эстонии до сих пор не было опыта работы с синхронными компенсационными станциями. Построенные синхронные компенсаторы будут играть важную роль в обеспечении стабильности энергосистемы после отключения эстонской энергосистемы от российской в феврале 2025 года», - заявил руководитель проектов Elering Арно Раадом.

Синхронный компенсатор тормозит резкое изменение частоты в случае внезапного изменения выработки или потребления электроэнергии.

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