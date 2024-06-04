Предприятие Elering завершило строительство третьего, последнего синхронного компенсатора, необходимого для независимого управления энергосистемой.
Под Нарвой построен третий компенсатор, необходимый для десинхронизации от энергосистем РФ
Новый компенсатор, появившийся на подстанции Виру под Нарвой, является важным дополнением к эстонской энергосистеме, позволяя поддерживать стабильность частоты, важнейшего параметра энергосистемы, даже в критических ситуациях, сообщает ERR.
«В Эстонии до сих пор не было опыта работы с синхронными компенсационными станциями. Построенные синхронные компенсаторы будут играть важную роль в обеспечении стабильности энергосистемы после отключения эстонской энергосистемы от российской в феврале 2025 года», - заявил руководитель проектов Elering Арно Раадом.
Синхронный компенсатор тормозит резкое изменение частоты в случае внезапного изменения выработки или потребления электроэнергии.