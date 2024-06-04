Под Нарвой построен третий компенсатор, необходимый для десинхронизации от энергосистем РФ

Новый компенсатор, появившийся на подстанции Виру под Нарвой, является важным дополнением к эстонской энергосистеме, позволяя поддерживать стабильность частоты, важнейшего параметра энергосистемы, даже в критических ситуациях, сообщает ERR .

«В Эстонии до сих пор не было опыта работы с синхронными компенсационными станциями. Построенные синхронные компенсаторы будут играть важную роль в обеспечении стабильности энергосистемы после отключения эстонской энергосистемы от российской в феврале 2025 года», - заявил руководитель проектов Elering Арно Раадом.