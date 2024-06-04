Заявление на получение документа о возвращении теперь можно подать по видеомосту

Цель нововведения МИД - облегчить положение людей, проездные документы которых утеряны, украдены, уничтожены или же срок их действия истек во время пребывания человека за границей.

Согласно действующей процедуре, нуждающееся в помощи лицо должно обратиться в посольство или почетное консульство Эстонии, чтобы получить документ на возвращение или разрешение на возвращение.

Зачастую ближайшее представительство Эстонии может находиться далеко, что требует дополнительных финансовых затрат и времени. Идентификация личности посредством видеозвонка позволяет сэкономить на этих расходах, предлагая при этом безопасное и надежное решение.

Чтобы воспользоваться новой системой, заявитель должен иметь подключение к интернету и смарт-устройство, позволяющее совершать видеозвонки. После успешной идентификации необходимые документы отправляются заявителю курьерской почтой. Почтовые расходы покрывает сам заявитель, также добавляются обычные государственные пошлины: 20 евро за утерянный или украденный документ, 45 евро за первую выдачу документа ребенку до года, рожденному за границей, и сто евро за просроченный документ.

Видеозвонки осуществляются только сотрудниками консульства с использованием безопасного программного обеспечения МИД, которое используется уже два года. Почетные консулы Эстонии не будут выдавать документы на возвращение или разрешение на возвращение через видеомост.

Если качество видеозвонка недостаточно хорошее или у консульского работника возникают сомнения в личности заявителя, он имеет право отказать в выдаче документа. В этом случае заявителю все равно придется обратиться в посольство или почетное консульство.

Нововведение МИД важно для находящихся в далеких и экзотических странах, где нет посольств и почетных консулов Эстонии и не представлено ни одно другое государство ЕС. В настоящее время в мире насчитывается 25 таких стран, в том числе Афганистан, Острова Кука, Кирибати, Мальдивы, Микронезия и Науру.