Хотите купить недвижимость за рубежом? Узнайте, как получить кредит на такую покупку

«В рейтинге стран, где жители Эстонии покупают недвижимость, преобладают Испания и Финляндия. В других зарубежных странах наши люди покупают жилье реже», – говорит Ребане.

Он отметил, что Испания набирает среди жителей Эстонии популярность прежде всего благодаря хорошему соотношению цены и качества и южному климату. Цены на жилье там пока довольно низкие и не полностью оправились от серьезных изменений на рынке недвижимости во время мирового финансового кризиса и кризиса в еврозоне. Ребане отметил, что цены на жилье в Финляндии также не растут особенно быстро, находясь почти на том же уровне, что и 10 лет назад.

отя по публикациям в прессе может сложиться впечатление, что жители Эстонии массово переезжают за границу, Ребане говорит, что это миф. «Интерес растет, люди узнают, как работает финансирование, но все еще редко покупают недвижимость», – говорит он.

Жители Эстонии пока еще мало знают о том, что местные банки финансируют также зарубежную недвижимость. Ребане отметил, что условия в этом случае несколько отличаются от условий получения кредита на покупку жилья в Эстонии. В примере с Luminor недвижимость за рубежом финансируется в размере до 70 процентов ее стоимости. Самофинансирование должно составлять не менее 30 процентов.

«В Эстонии покупатель обязательно должен иметь дополнительный залог, которым обычно является уже имеющаяся недвижимость. На практике именно это условие ограничивает многих желающих, так как сумма кредита может составлять до 70 процентов от стоимости залога. Поэтому многое зависит от стоимости приобретаемой недвижимости, и покупатель должен обязательно это учитывать», – объясняет руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

Он отметил, что существует еще один важный фактор, связанный с существующей недвижимостью. Если у клиента есть ипотека на недвижимость в пользу другого банка, это также ограничивает процесс подачи заявки – в этом случае Ребане рекомендует рассмотреть возможность рефинансирования кредита. Если же ипотека на имеющуюся недвижимость отсутствует, это не имеет значения.

«Не стоит забывать, что интерес к переезду в Испанию растет не только у жителей Эстонии, но и у жителей других стран. В будущем это может значительно повысить цены на испанскую недвижимость», – говорит Ребане.