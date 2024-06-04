Вильяндиская гимназия ждет всех любителей пения в школьном дворе в среду в 21.00, чтобы провести уже в 12-й раз ночной певческий праздник.
В одной из гимназий Эстонии проведут ночной певческий праздник
Перевод: Павел Соболев
Ночной певческий праздник стал традицией Вильяндиской гимназии. Впервые он прошел в 2013 году.
Главными исполнителями на празднике в среду станут нынешние ученики и выпускники гимназии. Можно будет увидеть и выступления нескольких школьных групп. В программе песни классиков эстонской легкой музыки, также можно будет подпевать песням ансамблей Аngus, Terminaatori и Vägilased. Патриотические песни будут посвящены 140-летию эстонского флага.
«Ожидается, что все наши друзья, выпускники, родители и нынешние обитатели Вильяндиской гимназии будут петь вместе. Мероприятие открыто для всех», - сказала Аве Альвре, руководитель проекта ночного певческого праздника.