В одной из гимназий Эстонии проведут ночной певческий праздник

Ночной певческий праздник стал традицией Вильяндиской гимназии. Впервые он прошел в 2013 году.

Главными исполнителями на празднике в среду станут нынешние ученики и выпускники гимназии. Можно будет увидеть и выступления нескольких школьных групп. В программе песни классиков эстонской легкой музыки, также можно будет подпевать песням ансамблей Аngus, Terminaatori и Vägilased. Патриотические песни будут посвящены 140-летию эстонского флага.