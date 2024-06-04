В легкой атлетике появится новое соревнование с невероятным призовым фондом!

WA запускает новое соревнование под названием Ultimate Championship, цель которого изменить календарь легкой атлетики и выявить, кто из спортсменов является лучшим из лучших. Впервые соревнования пройдут с 11 по 13 сентября 2026 года в Будапеште, а в дальнейшем оно будет проходить раз в два года.

Заманчивым для спортсменов должен стать рекордный призовой фонд в десять миллионов долларов, который является крупнейшим в истории легкоатлетических соревнований. Золотые медалисты заработают 150 000 долларов США или 137 000 евро по текущему обменному курсу.

Международные соревнования, задуманные как финальный аккорд сезона, призваны привлечь миллионы телезрителей со всего мира. Пройдут три вечерних сессии, каждая продолжительностью не более трех часов. Полуфиналы и финал планируются на беговых площадках, а основные соревнования на спортивных площадках.

В каждой дисциплине выступит от 8 до 16 лучших спортсменов мира, отбор которых пройдет на базе мирового рейтинга. В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из примерно 70 стран.