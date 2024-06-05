Андрей Коробейник Большой брат подкрался незаметно

Стоит напомнить и о том, что к 2024 году должен был быть создан положительный кредитный регистр, цель которого – предоставить кредиторам обзор задолженностей клиентов во всех финансовых учреждениях. Очень хорошая идея, которая улучшила бы финансовое поведение многих людей. Но Министерство финансов не нашло на это времени, и в этом году регистр не будет создан, зато предложение Налогово-таможенного департамента уже получило поддержку. Похоже, приоритеты у Марта Вырклаева расставлены.

Видеокамеры в дома для профилактики?

В рамках уголовного или налогового расследования Налогово-таможенный департамент и так имеет право на доступ к банковским счетам, но теперь они хотят получить доступ для предотвращения преступлений. Это было бы примерно то же самое, как если бы полиция установила видеокамеры в домах на случай, если там произойдет преступление. Например, изнасилование или употребление наркотиков. И в некоторых домах это обязательно произойдет, но оправдывает ли это тотальную слежку?

Даже если оставить в стороне моральную оценку, в предложении есть еще настораживающие нюансы. Проблема может возникнуть как c Общим регламентом по защите данных (GDPR), так и с ограничениями использования искусственного интеллекта в Евросоюзе, согласно которым использовать ИИ можно для предотвращения преступлений только в очень ограниченных случаях. Регулирование ИИ в ЕС нельзя назвать успешным, но ограничения на предотвращение преступлений в нем скорее разумны.

Вряд ли кто-то хочет, чтобы полиция задерживала людей для профилактики – просто потому, что их покупки или выбор фильмов внезапно стали подозрительными.

Возникают вопросы и с банковской тайной. Да, теоретически, данные клиентов могут утечь и из самого банка, но практика показывает, что утечки данных через государственные учреждения случаются гораздо чаще.

Хакеры то скачивают данные заявителей на получение паспортов, то получают доступ к сети госучреждения. Если данные банковских операций попадут из Налогово-таможенного департамента прямо на интернет-форумы, от этого не выиграет никто: ни банки, ни их клиенты, ни имидж эстонского электронного государства. Защитой частной жизни жителей Эстонии, доверием к государственным учреждениям и правами человека нельзя пренебрегать. Особенно в цифровую эпоху, когда риск злоупотребления данными выше, чем когда-либо.