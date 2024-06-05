Недавнее предложение Налогового-таможенного департамента предоставить чиновникам доступ к реквизитам банковских счетов всех граждан и предприятий Эстонии вызвало оживленные обсуждения. Логика предложения понятна – в трудные времена обзор сделок может принести государству новые источники доходов, однако потенциальное внедрение такой масштабной программы слежки вызывает серьезные вопросы о защите личных данных и основных свобод, пишет депутат Рийгикогу от Центристской партии Андрей Коробейник.
Андрей Коробейник ⟩ Большой брат подкрался незаметно
Налогово-таможенный департамент утверждает, что хочет получать сводные данные, однако реальность, к сожалению, совсем другая. Если при автоматическом анализе выявятся аномалии, то начнется расследование конкретных транзакций, то есть, чиновник сможет просмотреть каждый перевод или операцию по кредитной карте. Это означает, что первоначальное «общее» наблюдение может быстро стать очень личным, если алгоритмы или искусственный интеллект обнаружат что-то подозрительное.
Куда девается эффективность?
Я полностью согласен с идеей, что эстонское государство в целом и Налогово-таможенный департамент в частности должны способствовать повышению эффективности. В условиях, когда крупные международные предприятия сокращают работников и делегируют рутинные обязанности искусственному интеллекту, эстонское государство, напротив, увеличивает число чиновников и запрашивает у людей и фирм данные, которые у государства уже есть. Хороший тому пример – Закон о криптоактивах, по которому Рийгикогу будет голосовать в среду. Надзорные функции передаются от одного государственного учреждения к другому, и парламентская коалиция решила, что из-за этого предприятия должны предоставлять новому надзорному органу данные, которые они уже предоставляли раньше. Вместо того, чтобы чиновники (из Бюро данных по борьбе с отмыванием денег и Финансовой инспекции) сами общались между собой.
Такая же ситуация наблюдается в Департаменте статистики, Департаменте сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) и других учреждениях. Эстонское государство многократно запрашивает у частного сектора одни и те же данные, а теперь Налогово-таможенный департамент хочет получить еще больше данных, вместо того, чтобы сосредоточиться на анализе имеющихся. То есть, мало того, что в государственных учреждениях избыток чиновников, неэффективность пытаются привнести и в частный сектор. Интереса к повышению эффективности не видно: эстонский государственный сектор по инвестициям в искусственный интеллект находится на третьем месте с конца в Европейском союзе. Число чиновников продолжает расти, в то время как в государственном бюджете зияет миллиардная дыра.
Стоит напомнить и о том, что к 2024 году должен был быть создан положительный кредитный регистр, цель которого – предоставить кредиторам обзор задолженностей клиентов во всех финансовых учреждениях. Очень хорошая идея, которая улучшила бы финансовое поведение многих людей. Но Министерство финансов не нашло на это времени, и в этом году регистр не будет создан, зато предложение Налогово-таможенного департамента уже получило поддержку. Похоже, приоритеты у Марта Вырклаева расставлены.
Видеокамеры в дома для профилактики?
В рамках уголовного или налогового расследования Налогово-таможенный департамент и так имеет право на доступ к банковским счетам, но теперь они хотят получить доступ для предотвращения преступлений. Это было бы примерно то же самое, как если бы полиция установила видеокамеры в домах на случай, если там произойдет преступление. Например, изнасилование или употребление наркотиков. И в некоторых домах это обязательно произойдет, но оправдывает ли это тотальную слежку?
Даже если оставить в стороне моральную оценку, в предложении есть еще настораживающие нюансы. Проблема может возникнуть как c Общим регламентом по защите данных (GDPR), так и с ограничениями использования искусственного интеллекта в Евросоюзе, согласно которым использовать ИИ можно для предотвращения преступлений только в очень ограниченных случаях. Регулирование ИИ в ЕС нельзя назвать успешным, но ограничения на предотвращение преступлений в нем скорее разумны.
Вряд ли кто-то хочет, чтобы полиция задерживала людей для профилактики – просто потому, что их покупки или выбор фильмов внезапно стали подозрительными.
Возникают вопросы и с банковской тайной. Да, теоретически, данные клиентов могут утечь и из самого банка, но практика показывает, что утечки данных через государственные учреждения случаются гораздо чаще.
Хакеры то скачивают данные заявителей на получение паспортов, то получают доступ к сети госучреждения. Если данные банковских операций попадут из Налогово-таможенного департамента прямо на интернет-форумы, от этого не выиграет никто: ни банки, ни их клиенты, ни имидж эстонского электронного государства. Защитой частной жизни жителей Эстонии, доверием к государственным учреждениям и правами человека нельзя пренебрегать. Особенно в цифровую эпоху, когда риск злоупотребления данными выше, чем когда-либо.