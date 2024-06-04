Этим летом Таллиннский департамент культуры и спорта совместно с Таллиннским департаментом образования вновь организуют серию бесплатных тренировок на свежем воздухе для поддержания активного летнего досуга. Тренировки рассчитаны на детей и молодежь в возрасте от 7 до 26 лет и проходят под руководством опытных тренеров.
Таллинн вновь организует бесплатные летние тренировки для молодежи
«Этим летом Таллинн открывает более 40 школьных стадионов для бесплатного использования для всех жителей столицы», – сказал вице-мэр Каарел Оя, приглашая таллиннскую молодежь воспользоваться этими возможностями. Он также добавил, что тренировки будут проходить в разных районах города, поэтому молодые люди смогут выбирать занятия там, где им удобнее.
Тренировки по баскетболу будут проходить на уличной площадке спортивного дома Кристийне по понедельникам и средам с 15:00 до 16:30, на площадке стадиона «Шнелли» по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:30 и на открытой площадке парка Тондираба по понедельникам и средам c 15:00 до 16:30.
Футбольные тренировки будут проводиться на стадионе «Шнелли» по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00, на стадионе FC AJAX по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00 и на площадке стадиона Сыле по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00.
Тренировки по волейболу будут проходить на открытой площадке парка Тондираба по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00, на уличной площадке парка Вильде по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00, на открытой площадке Ныммеского спортивного центра по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00, на площадке Пиритаского спортивного центра по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00, на пляже озера Харку по вторникам и четвергам с 11:00 до 13:00 и на пляже Штромка по понедельникам и средам с 11:00 до 13:00.
Тренировки на самокатах будут проводиться в парках: Кивила (по вторникам) с 15:00 до 16:00, Вильде (по средам) с 15:00 до 16:00 и в Полицейском парке (по четвергам) с 15:00 до 16:00.
В этом году впервые в рамках пилотного проекта пройдут тренировки по диск-гольфу. Первоначально они будут проходить в течение месяца, с 10 июня по 3 июля, в парке Ярве (по понедельникам и средам) с 10:30 до 12:00.
Тренировки проводят опытные тренеры из баскетбольной школы ТТУ, футбольной школы «ФК Аякс Таллинн», футбольного клуба Loo JK/FC Tiigrid, Таллиннского волейбольного клуба (MTÜ Tallinna Võrkpalliklub) и MTÜ Keerdtrepp.
Участие в летних тренировках бесплатное. Продолжительность одной тренировки составляет 1–2 часа. Зарегистрироваться можно будет на месте. Во время государственных праздников, 24 июня и 20 августа, тренировки проводиться не будут.
Для участия в тренировке по езде на самокате необходимо иметь личный самокат и шлем. Необходимый инвентарь можно бесплатно взять напрокат в Центральной библиотеке.
Подробное расписание тренировок и дополнительная информация на странице Таллиннского департамента культуры и спорта.