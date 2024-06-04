Таллинн вновь организует бесплатные летние тренировки для молодежи

«Этим летом Таллинн открывает более 40 школьных стадионов для бесплатного использования для всех жителей столицы», – сказал вице-мэр Каарел Оя, приглашая таллиннскую молодежь воспользоваться этими возможностями. Он также добавил, что тренировки будут проходить в разных районах города, поэтому молодые люди смогут выбирать занятия там, где им удобнее.

Тренировки по баскетболу будут проходить на уличной площадке спортивного дома Кристийне по понедельникам и средам с 15:00 до 16:30, на площадке стадиона «Шнелли» по вторникам и четвергам с 15:00 до 16:30 и на открытой площадке парка Тондираба по понедельникам и средам c 15:00 до 16:30.

Футбольные тренировки будут проводиться на стадионе «Шнелли» по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00, на стадионе FC AJAX по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00 и на площадке стадиона Сыле по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00.

Тренировки по волейболу будут проходить на открытой площадке парка Тондираба по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00, на уличной площадке парка Вильде по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00, на открытой площадке Ныммеского спортивного центра по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00, на площадке Пиритаского спортивного центра по понедельникам и средам с 14:00 до 16:00, на пляже озера Харку по вторникам и четвергам с 11:00 до 13:00 и на пляже Штромка по понедельникам и средам с 11:00 до 13:00.