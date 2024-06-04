Портал Le Parisien сообщает, что Килиану Мбаппе, подписавшему пятилетний контракт с «Реалом», определили номер. Пока это цифра девять, но уже через год возможны изменения.
Мбаппе будет выступать в «Реале» под непривычным номером
Предполагается, что через год он наденет футболку с номером десять, тем самым, под которым он сейчас выступает за сборную Франции. В «Реале» это знаменитому французу пока недоступно – «десятку» носит Лука Модрич.
Ранее «девятку» в «Реале» носили Карим Бензема, Ди Стефано, Роналдо, Саморано и Морьентес. Под этим номером свою карьеру в Мадриде начинал Криштиану Роналду.