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Мбаппе будет выступать в «Реале» под непривычным номером

rus.postimees.ee
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Килиан Мбаппе будет выступать под непривычным номером.
Килиан Мбаппе будет выступать под непривычным номером. Фото: Adam Davy

Портал Le Parisien сообщает, что Килиану Мбаппе, подписавшему пятилетний контракт с «Реалом», определили номер. Пока это цифра девять, но уже через год возможны изменения.

Предполагается, что через год он наденет футболку с номером десять, тем самым, под которым он сейчас выступает за сборную Франции. В «Реале» это знаменитому французу пока недоступно – «десятку» носит Лука Модрич.

Ранее «девятку» в «Реале» носили Карим Бензема, Ди Стефано, Роналдо, Саморано и Морьентес. Под этим номером свою карьеру в Мадриде начинал Криштиану Роналду.

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