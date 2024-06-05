В украинской прессе появилось много публикаций, связанных с конфликтами между сотрудниками украинских военкоматов и военнообязанными мужчинами. Тем временем россияне во второй раз (после марта) ударили по Днепровской ГЭС, которая в итоге оказалась в критическом состоянии. В оккупированном Луганске был задержан за убийство местной жительницы российский офицер, чья «патриотическая поэзия» ранее активно рекламировалась Минобороны РФ. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Драки у военкоматов, атака на ДнепроГЭС, арест Z-поэта в оккупированном Луганске. Обзор событий в Украине
Всю минувшую неделю, практически каждый день, украинские СМИ публиковали новости о конфликтах, возникающих у сотрудников военкоматов (в Украине они сейчас называются ТЦК и СП - территориальный центр комплектации и социальной поддержки) с военнообязанными мужчинами, или же женщинами, пытавшимися мешать «тцкашникам» задерживать мужчин. Тональность сообщений напоминает сводки с фронта.
«31 мая в селе Черепковцы во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанный гражданский совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК».
«Очередной конфликт возник в Черновцах 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение на представителя ТЦК и СП и ударил его, чем спровоцировал ответный удар».
«В Черкасской области в поселке Катеринополь неизвестные бросили взрывное устройство во двор работника ТЦК, сержанта Вооруженных сил. Происшествие произошло 30 мая, никто не пострадал».
«В Киеве женщины вступили в конфликт с работниками ТЦК, когда они пытались задержать мужчину. Один из военнослужащих, судя по видео, ударил женщину головой. В Киевском ТЦК заявили о провоцировании конфликта и начали служебное расследование».
«На Львовщине автомобиль ТЦК «подрезал»/сбил велосипедиста, который убегал от машины»…
Конфликт, саботаж, парадокс
Но самый резонансный случай, который, видимо, и обусловил повышенное внимание украинских журналистов к этой теме, произошел 26 мая. Тогда исчез главный редактор ведущего экономического издания страны Дмитрий Денков. Он поехал к родителям и более суток не выходил на связь.
«Экономическая правда» входит в холдинг «Украинской правды», первый редактор и основатель которой, Георгий Гонгадзе, исчез в 2000 году. Потом его тело нашли обезглавленным. Имеющая в своей истории такой случай редакция забила тревогу. А на следующий день оказалось, что журналиста задержали и более суток удерживали в ТЦК Белгород-Днестровского.
При этом у него отобрали ноутбук и телефон, из-за чего Денков не мог выйти на связь. Его местонахождение выяснилось только когда родители подали в полицию заявление о розыске. Позднее главред «ЭП» сообщил в соцсетях что «лучший вариант» для него - это «присоединиться» к ВСУ. При этом он не объяснил, по сравнению с чем «лучший».
Это «похищение» (а именно так его многие квалифицировали) как бы обнажило проблему, которую ранее журналисты освещали с осторожностью. Потому что россияне с целью дискредитировать ВСУ и мобилизацию в них действительно гиперболизируют ситуацию.
«Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, изображающего военнослужащих ВСУ, якобы сотрудников ТЦК и конфликтов с ними - продукция вражеских подразделений информационных операций», - заявило командование Сухопутных войск. При этом оно не отрицало, что есть и «настоящие ситуации», которые «тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке».
Если обобщить, то вырисовывается достаточно тревожная картина. Налицо все признаки, по сути, общественного саботажа той компании репрессивной мобилизации, которую сейчас проводит государство. Причем она обусловлена не нежеланием воевать или желанием помочь агрессору, а отсутствием у людей видения стратегии победы. Все задаются вопросом: убьют и этих, а что дальше? У России людей больше, тогда в чем смысл? А если война затянется на десятки лет? А кто будет поддерживать экономику?
Вопросы логичные, но никто не дает на них ответа. По сути это проблема даже не мобилизации, а коммуникации между обществом и государством. Либо - отсутствия у государства стратегии, о которой оно могло бы рассказать общественности.
Эта проблема проистекает из парадокса, в который загнала украинское общество затянувшаяся война. Он заключается в том, что украинцы воюют за свободу и демократию, но при этом свободы и демократии в их стране становится все меньше. То есть государство жертвует свободой и демократией ради войны. И если такое положение казалось нормальным, когда война воспринималась как временное шоковое состояние, то сейчас, когда она становится повседневностью без видимой перспективы окончания, такая модель отношений с государством общество уже не устраивает.
Так не может продолжаться бесконечно, ситуация изменилась, а государство этого не замечает. Вместо того, чтобы наладить с людьми партнерство, оно пытается разговаривать с ними с позиции силы. А в условиях отсутствия выборов, которые придуманы для выпускания электорального пара, в Украине, с ее демократическими традициями, это несет с собой колоссальные внутриполитические риски.
Зато разрешили стрелять
Второй однозначно важной для украинцев темой недели стала ситуация в энергетике.
Весенние атаки россиян по украинским электростанциям «совпали» с паузой, на которую конгрессмены-республиканцы в США поставили военную помощь Киеву. Кремль не замедлил воспользоваться отсутствием у ВСУ новых систем ПВО и дефицитом боекомплектов к тем, что уже стоят на вооружении. В результате с конца марта до начала мая враг обстрелами уничтожил более 8 ГВт мощностей. Это почти половина пикового зимнего потребления.
Еще в апреле Нацбанк страны отмечал, что для восстановления разрушенной энергоинфраструктуры необходимо повышение тарифов на электроэнергию. Поэтому по решению Кабмина с 1 июня они возросли почти вдвое. Но даже это было бы полбеды, если бы не вернувшиеся еще более жесткие «плановые отключения» света, которые, судя по действиям России, будут только удлиняться.
В минувшие выходные россияне второй раз (после марта) ударили по Днепровской ГЭС. «Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идет даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике», - сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.
В результате можно говорить о практически полном уничтожении тепловой энергетики. На балансе страны остается только атомная. В Национальном банке прогнозируют, что дефицит электроэнергии в украинской системе составит в среднем 5-7% и сохранится на протяжении всего нынешнего и следующего года. При этом в пиковые часы он будет достигать 30 процентов от потребности. Вернуться в нормальное русло энергосистема сможет только в 2026 году.
Возвращение постоянных веерных отключений электричества - не единственный итог ракетных ударов россиян. Под вопросом теперь дальнейшее существование угольных госшахт, для которых ТЭС были единственным покупателем продукции.
Кроме того, восполнять возникшую нехватку электроэнергии придется за счет импорта из соседних стран, а это означает дополнительный отток валюты из экономики, которая и так с трудом питает воюющую армию…
Но зато американцы и другие западные партнеры разрешили Киеву бить их оружием по военным объектам на территории России. Правда, не дальнобойным и только в приграничье Харьковской и Сумской областей, но, учитывая их страх перед «эскалацией», это уже прогресс.
Главное, что патриоты!
Ну и, уже по традиции, немного реалий с оккупированной россиянами территории Украины.
«Российский офицер, чьи «патриотические» стихи рекламировало Минобороны РФ, похитил 23-летнюю жительницу Луганска из кафе, привез в солдатскую баню и нанес ей около 20 ударов ножом по всему телу. Когда в баню зашли его подчиненные, старший лейтенант приказал им добить жертву ударом в сердце. После этого военнослужащие подорвали тело 23-летней девушки тремя гранатами Ф-1, чтобы ее невозможно было опознать», - такую новость 30 мая опубликовало российское издание ASTRA.
Источником для журналистов стало уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которое поступило в Южный окружной военный суд РФ.
По версии следствия, 13 января 2023 года 28-летний Жамидулов вместе с другими военными распивали спиртное в луганском кафе «Радуга». Туда пришла местная жительница, 23-летняя Валентина Давронова, «с которой Жамидулов ранее состоял в интимных отношениях». Опасаясь, что Валентина сообщит об их связи его жене, лейтенант посадил девушку в кузов грузовика и увез в свою часть.
«Чтобы избежать вопросов подчиненных и придать своим действиям вид правомерных Айдын Жамидулов рассказал им, что Валентина Давронова служила в украинской армии и якобы до сих пор работает на ВСУ. После чего нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В 0:20 в баню зашел Алексей Дорожкин, и Айдын Жамидулов поручил ему завершить начатое. Алексей Дорожкин убил жертву ударом ножа в область сердца», - описывали ход событий российские СМИ. То есть получается, жестокие убийства женщин, которые «ранее служили в украинской армии», в российской армии считаются правомерными?
В конце 2022 года Миноброны РФ и Z-паблики рекламировали стихи Жамидулова о войне. В интервью он рассказывал, что дома его ждут жена и две дочери, которые «им гордятся».
У Валентины осталась маленькая дочь. В ВСУ она никогда не служила.
Вряд ли такое событие попало бы в этот обзор, если бы не похожий случай ранее, то есть имеются признаки системности. Весной этого года в оккупированных Ровеньках той же Луганской области 33-летний участник «СВО» Андрей Курбасов изнасиловал и убил 17-летнюю местную девушку. Позже он признался, что изнасиловал ее в машине, а затем, испугавшись, что его поймают, ударил ножом в сердце. Тело девушки Курбасов зарыл в лесополосе и обложил камнями.
Позже та же ASTRA выяснила, что убийца оказался завербованным на войну в Украине бывшим заключенным. Как сообщили его родственники, он уехал на т.н. СВО из колонии год-полтора назад. В колонию же он попал в 2016 году за хранение наркотиков и убийство женщины.