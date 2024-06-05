Драки у военкоматов, атака на ДнепроГЭС, арест Z-поэта в оккупированном Луганске. Обзор событий в Украине

«Экономическая правда» входит в холдинг «Украинской правды», первый редактор и основатель которой, Георгий Гонгадзе, исчез в 2000 году. Потом его тело нашли обезглавленным. Имеющая в своей истории такой случай редакция забила тревогу. А на следующий день оказалось, что журналиста задержали и более суток удерживали в ТЦК Белгород-Днестровского.

При этом у него отобрали ноутбук и телефон, из-за чего Денков не мог выйти на связь. Его местонахождение выяснилось только когда родители подали в полицию заявление о розыске. Позднее главред «ЭП» сообщил в соцсетях что «лучший вариант» для него - это «присоединиться» к ВСУ. При этом он не объяснил, по сравнению с чем «лучший».

Это «похищение» (а именно так его многие квалифицировали) как бы обнажило проблему, которую ранее журналисты освещали с осторожностью. Потому что россияне с целью дискредитировать ВСУ и мобилизацию в них действительно гиперболизируют ситуацию.

«Важно понимать, что значительная часть контента в соцсетях, изображающего военнослужащих ВСУ, якобы сотрудников ТЦК и конфликтов с ними - продукция вражеских подразделений информационных операций», - заявило командование Сухопутных войск. При этом оно не отрицало, что есть и «настоящие ситуации», которые «тщательно изучаются, проводятся необходимые служебные проверки, а общественность информируется в установленном порядке».