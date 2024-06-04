Президент провозгласил три закона: узнайте, какие перемены ожидаются в Эстонии

В связи с внесением изменений в Закон о государственном бюджете на 2024 года ставка заработной платы учителей увеличится с 1803 евро до 1820 евро, к которой будет добавлена 20-процентная дифференциация. В целом средняя зарплата учителей вырастет на 6,6 процента - до 2184 евро.