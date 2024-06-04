Вт, 4.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Президент провозгласил три закона: узнайте, какие перемены ожидаются в Эстонии

rus.postimees.ee
Copy
Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Tairo Lutter

Сегодня президент Алар Карис одобрил законы, касающиеся минимальной заработной платы учителей, разрешения на строительство морских ветропарков и таможенного контроля почтовых отправлений.

В связи с внесением изменений в Закон о государственном бюджете на 2024 года ставка заработной платы учителей увеличится с 1803 евро до 1820 евро, к которой будет добавлена 20-процентная дифференциация. В целом средняя зарплата учителей вырастет на 6,6 процента - до 2184 евро.

Закон о внесении изменений в Строительный кодекс и другие законы ускорит внедрение возобновляемых источников энергии, в частности, будет создан новый тип разрешения для строительства морских ветряных парков.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх