Зачем, оказывается, нужны французские балконы, а не вот это всё

Перевод: Вера Копти

Среди спорщиков наиболее распространены варианты, что французские балконы служат для того, чтобы вешать за окном цветы в горшках. Остроумцы допускают версию, что самовлюбленные альфа-самцы могут стильно курить, стоя в халате у распахнутой балконной двери. Предлагался также вариант, что такой балкон выполняет функцию дополнительной двери, если лестницы в подъезде узкие. В таком случае новый диван можно поднять прямо в комнату с помощью французского балкона.

На самом деле ни одно из этих предположений не является верным, причина гораздо более прозаична и логична. На самом деле это не балкон, а скорее ограждение. Если вместо окна в стене будет стеклянная дверь, вы получите лучший обзор, больше света и более подвижный поток воздуха. И, очевидно, чтобы никто не упал вниз, когда эта стеклянная дверь открыта, сделано ограждение, похожее на балконные перила.

На сайте VBH Estonia OÜ подтверждается, что французские балконы, родом из средневековой Европы, сегодня популярны, прежде всего, по эстетическим соображениям. Современная архитектура старается сделать фасады домов максимально минималистичными, и именно французские балконы строят и сейчас.