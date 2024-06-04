Запад готовит ответ на российские акции саботажа в Европе

Трудности в выработке ответа

Одновременно собеседники издания отметили трудности с выработкой ответа на диверсионную деятельность России. Одна из главных проблем заключается в том, что диверсии часто совершаются прокси, что затрудняет их увязку с Россией. Кроме того, атаки Москвы непредсказуемы, осуществляются в разных формах и носят асимметричный характер, в результате ответные действия чреваты эскалацией, пояснили источники FT.

Один из западных советников по вопросам обороны также рассказал FT, что Россия обладает высокоразвитым лексиконом для ведения гибридной войны и систематически применяет его. Запад же, по его словам, напротив, настолько отстал, что даже не имеет определения того, что такое гибридная война.

Подготовка новых диверсий

Ранее Financial Times сообщила, что разведслужбы Европы предупредили правительства своих стран о подготовке Россией актов саботажа и диверсий во всем регионе. Подобные случаи уже зафиксированы в Швеции, Чехии, Эстонии, Франции, Германии и Великобритании.

В Баварии арестованы два гражданина ФРГ и РФ, предположительно планировавшие поджоги и взрывы на военных объектах с целью помешать поставкам военной помощи Украине. В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в том, что они устроили пожар на складе с грузами помощи для Украины. По версии прокуратуры, они работали на российское правительство.

В Швеции расследуют серию железнодорожных катастроф, которые могут быть актами саботажа. Россия также пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах, сообщил FT министр транспорта страны. В Эстонии в феврале сотрудниками российской разведки было совершено нападение на машину министра внутренних дел и на журналистов, заявила Служба внутренней безопасности страны. Министерство обороны Франции также предупредило о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.