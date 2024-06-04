Французские активисты обвиняют правительство Макрона в «социальных зачистках» перед Олимпиадой: тысячи бездомных и мигрантов выдворены из Парижа

Доклад подготовлен группой «Обратная сторона медали», в которую вошли 80 организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, включая таких крупных игроков, как Medecins du Monde и «Армия спасения».

Авторы возмущены тем, что оргкомитет Игр и власти Парижа переняли у других городов, когда-либо принимавших Олимпиады, самые неблаговидные методы и практики.

«Мы надеялись, что эти Игры будут отличаться от предыдущих, и мы на протяжении долгого времени вносили предложения, как это сделать, но сегодня мы вынуждены сказать, что Париж-2024 ничем отличаться не будет, а темпы изоляции наиболее уязвимых слоев населения наращиваются», - говорится в документе.

По словам его авторов, с начала 2024 года во французской столице были проведены уже 26 спецопераций по зачистке лагерей беженцев (часто это множество палаток, разбитых в несогласованных с властями местах). Для сравнения, за весь 2022 год было проведено около 30 подобных мероприятий.

Летние Олимпийские игры в Париже должны открыться 26 июля, и критики опасаются, что власти, в спешке очистить город, будут действовать все более жестко.

Всего за последние 12 месяцев, по данным группы, за пределы Парижа отправлены порядка 12,5 тысяч человек - как нелегалов, находящихся под наблюдением властей, так и мигрантов, имеющих право на пребывание во Франции, но без официального места жительства.