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Испытывающая трудности эстонская сеть магазинов электроники закрыла еще несколько представительств

rus.postimees.ee
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Открытие крупнейшего магазина Expert в Эстонии.
Открытие крупнейшего магазина Expert в Эстонии. Фото: Andres Raudjalg

Недавно закрылись магазины сети бытовой техники Expert Eesti в торговом центре Järve в Таллинне, а также в Рапла и Кохтла-Ярве, пишет Äripäev.

Владелец сети магазинов Ардо Краав не хочет подробно комментировать закрытие магазинов. По его словам, в настоящее время ведется юридический спор.

Читайте подробнее в Äripäev.

3 сентября 2018 года Postimees писал, что магазин техники Expert закроет магазины в Выру и Йыгева не позднее конца октября и откроет новый магазин бытовой техники в Тарту в торговом центре Eeden.

26 ноября 2022 года Postimees сообщил, что 25 ноября в Järve Keskus открылся новый представительский магазин сети Expert с новой концепцией. Магазин занимает площадь 1200 квадратных метров. В день открытия наиболее популярными товарами были мультиварки, швабры-пылесосы и телевизоры.

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