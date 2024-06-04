На выходных в Эстонии немного похолодает

В ночь на четверг будет переменная облачность. Иногда будет идти дождь, ожидается туман. Преобладающий ветер - западный, 2-8 м/с, на островах порывы до 12 м/с. На побережье - от 8 до 15 градусов тепла, местами до 17 градусов. Начиная с Западной Эстонии, облачность усилится. Дожди распространятся по стране в северо-восточном направлении, существует опасность гроз. Днем с запада пройдут дожди, после чего облака поредеют. Ветер западный и юго-западный усилится до 4-10 м/с, порывами до 15 м/с, вечером западный ветер немного ослабнет. Температура воздуха - 16-22 градуса, в Восточной Эстонии - до 24 градусов.

В ночь на пятницу будет переменная облачность. Местами возможен дождь. Ветер западный, 2-8 м/с, на побережье порывы до 12 м/с. На побережье будет 5-12 градусов, иногда до 14 градусов. Днем будет переменная облачность. Временами дождь, есть опасность гроз. Ветер западный и юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. Температура - 15-20 градусов.

В ночь на субботу будет переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер западный, 2-8 м/с, на побережье порывы до 11 м/с. На побережье будет 5-12 градусов, местами до 14 градусов. Днем будет переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер западный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с, к вечеру сменится на южный и ослабнет. Температура - 15-21 градус.