ДИАНА ХАРЛАМОВА Почему в Нарве отвратительная культура общественного питания?

Отсутствие ее в Нарве, как мне кажется, объясняется сразу несколькими факторами: размерами города, небольшим количеством молодежи, оставшимися в некоторых домах рудиментарными понятиями типа «есть надо с хлебом» или «пока не съешь, из-за стола не выйдешь».

Преимущественно стареющему населению не нужно каждую неделю изящно трапезничать вне дома, а среднестатистическому нарвитянину в едальном заведении подавай, скорее, солянку и фри-картошку, нежели кухню фьюжн. Простые блюда не требуют особых изысков, имеют больше почитателей, а, значит, по мнению многих владельцев заведений, подавать их тоже можно кое-как.

Отсутствие требовательных и платежеспособных клиентов с высокими запросами, неприхотливые «мамкины рестораторы» и горе-бизнесмены, которым главное - заработать, а также те, кого во время поглощения пищи не очень беспокоит голос Юры Шатунова, и являются причиной нехватки достойного сервиса в местах общественного питания.

По пальцам одной руки можно пересчитать нарвские заведения, обслуживание в которых можно назвать хорошим. В остальных - это паршивая работа никудышного и часто неопытного персонала, абсолютно не подходящего на роль барменов и официантов.

Я не то чтобы постоянно ем вне дома, но иногда приходится, и меня удивляет полное безразличие людей к своей работе, хамство официантов, тотальное равнодушие поваров и неумение банально делать свою работу.