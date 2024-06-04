Эстонская компания по организации азартных игр Coolbet и одна из самых успешных спортсменок Эстонии в зимних дисциплинах Келли Сильдару объявили о начале сотрудничества.
Келли Сильдару станет героиней документального сериала
Перевод: Павел Соболев
22-летняя Сильдару - первая эстонская чемпионка мира по фристайлу. Кроме того, она шесть раз побеждала на престижных соревнованиях X-Games, являясь самым молодым многократным победителем этих соревнований во всем мире. У нее есть также и три серебра и одна бронза, выигранные на X-Games. Наконец, Сильдару также испытала радость от бронзовой медали на Олимпийских играх в 2022 году.
В копилке трофеев Сильдару можно найти призы и поменьше, и покрупнее, и после длительного перерыва из-за травмы она теперь сосредоточилась, среди прочего, на чемпионате мира 2025 года и Олимпийских играх 2026 года. С осени этого года она будет интенсивнее возвращаться в соревновательный ритм.
На этом пути Coolbet поддерживает Сильдару: недавно начатое сотрудничество продлится как минимум два года, и в ходе сотрудничества, среди прочего, будет снят документальный сериал Coolbet «Во имя победы», рассказывающий о пути Келли к Олимпиаде-2026.
Силдару: «Я рада, что эстонская компания, которая много инвестирует в отечественный спорт, решила поддержать мою спортивную карьеру, и что Coolbet поддерживает мое путешествие на Олимпийские игры 2026 года. Сотрудничество, безусловно, будет очень интересным и будет сопровождаться яркими проектами. В сотрудничестве с Coolbet мне особенно приятно представить народу Эстонии документальный сериал «Во имя Победы», в котором будет рассказано о моем путешествии на Олимпийские игры и о закулисье спорта высших достижений. Я воодушевлена тем, что принесут мне следующие годы сотрудничества с Coolbet».
Расмус Райдла, менеджер по маркетингу Coolbet Eesti, добавил: «Мы очень рады начать сотрудничество с талантливой спортсменкой, которая, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, уже много лет дарит хорошие эмоции эстонским любителям спорта. Если до сих пор мы в основном поддерживали различные командные направления, от футбола до баскетбола, то теперь мы гордимся тем, что поддерживаем одного из самых выдающихся индивидуальных представителей Эстонии. Несомненно, одним из самых интересных аспектов начавшегося сотрудничества является снимаемый документальный сериал, первая серия которого должна дойти до зрителей уже в этом году».
В эстонском спорте, помимо Келли Сильдару, Coolbet также поддерживает Эстонский футбольный союз, футбольный клуб JK Vaprus из Пярну, а также баскетбольный клуб Keila Coobet и баскетбольную команду Тартуского университета. Также ведется сотрудничество с Эстонским союзом бильярда и Эстонским союзом диск-гольфа.