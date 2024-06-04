Келли Сильдару станет героиней документального сериала

Перевод: Павел Соболев

22-летняя Сильдару - первая эстонская чемпионка мира по фристайлу. Кроме того, она шесть раз побеждала на престижных соревнованиях X-Games, являясь самым молодым многократным победителем этих соревнований во всем мире. У нее есть также и три серебра и одна бронза, выигранные на X-Games. Наконец, Сильдару также испытала радость от бронзовой медали на Олимпийских играх в 2022 году.

В копилке трофеев Сильдару можно найти призы и поменьше, и покрупнее, и после длительного перерыва из-за травмы она теперь сосредоточилась, среди прочего, на чемпионате мира 2025 года и Олимпийских играх 2026 года. С осени этого года она будет интенсивнее возвращаться в соревновательный ритм.

На этом пути Coolbet поддерживает Сильдару: недавно начатое сотрудничество продлится как минимум два года, и в ходе сотрудничества, среди прочего, будет снят документальный сериал Coolbet «Во имя победы», рассказывающий о пути Келли к Олимпиаде-2026.