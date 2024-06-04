4 июня исполняется 35 лет со дня жесткого подавления протестов студентов и рабочих на пекинской площади Тяньаньмэнь, в результате которого, по разным оценкам, погибло от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. В годовщину этой трагедии китайские власти закрыли доступ к площади в Пекине, в то время как в Гонконге полиция усилила патрулирование некоторых районов.
35 лет со дня кровавых событий на площади Тяньаньмэнь: Китай пытается стереть память о бойне
Тайвань - единственная часть китайскоязычного мира, где можно в открытую говорить о случившемся в 1989 году.
Президент Тайваня Лай Циндэ в своем заявлении отметил, что память о событиях 4 июня не канет в лету истории. Лай Циндэ, ставший в мае лидером демократического острова, на который Китай претендует как на свою провинцию, добавил, что Тайвань будет отвечать на авторитаризм свободой.
А вот в Пекине на официальном сайте Врат Небесного Спокойствия, расположенных вдоль северной стороны площади Тяньаньмэнь, появилось сообщение, что 4 июня они будут закрыты весь день.
По сообщениям одного из очевидцев, проспект Чанъань, прилегающий к площади, также закрыт вечером для пешеходов и велосипедистов.
В Гонконге полиция усилила присутствие вокруг парка Виктория в центре города, где до вступления в силу законов о национальной безопасности ежегодно проводились памятные бдения со свечами.
По данным СМИ, в понедельник вечером в Гонконге задержали художника Санму Чена. По некоторым сообщениям, он имитировал написание в воздухе числа 8964 - 4 июня 1989 года, дата кровавого подавления продемократических протестов. Позже Чен был отпущен.
28 и 29 мая полиция Гонконга арестовала семь человек, за якобы «подстрекательские» сообщения о предстоящей деликатной дате.
В апреле 1989 года приверженцы демократических норм правления, более миллиона человек, заняли площадь Тяньаньмэнь и начали самый масштабный протест в истории коммунистического Китая. Он продлился полтора месяца.
Поздним вечером 3 июня на площадь двинулись танки, ночью и утром 4 июля получившие приказ стрелять на поражение военные не раз открывали огонь по безоружным демонстрантам. В итоге в окрестностях площади Тяньаньмэнь множество людей было убито и ранено.
Китайские власти никогда не публиковали данных о количестве погибших, но очевидцы и правозащитники утверждают, что таковых были тысячи.
В годовщину трагедии правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится, что китайские власти пытаются заглушить память о событиях 35-летней давности.
«Китайское правительство стремится стереть память о бойне на Тяньаньмэнь по всему Китаю и в Гонконге, - говорит исполняющая обязанности директора по Китаю в Human Rights Watch Майя Ванг. - Но спустя 35 лет правительство не смогло погасить пламя памяти о тех, кто рисковал всем ради уважения к демократии и соблюдению прав человека в Китае».
«Матери Тяньаньмэнь», правозащитная группа, объединяющая выживших и родственников погибших во время подавления протестов 1989 года, сообщила, что за домом одной из ее основательниц наблюдает полиция.
Другие активисты, связанные с демократическим движением 1989 года, включая адвоката по правам человека, который был представителем студентов на Тяньаньмэнь Пу Чжицяна, также находятся под усиленным полицейским наблюдением.