35 лет со дня кровавых событий на площади Тяньаньмэнь: Китай пытается стереть память о бойне

Тайвань - единственная часть китайскоязычного мира, где можно в открытую говорить о случившемся в 1989 году.

Президент Тайваня Лай Циндэ в своем заявлении отметил, что память о событиях 4 июня не канет в лету истории. Лай Циндэ, ставший в мае лидером демократического острова, на который Китай претендует как на свою провинцию, добавил, что Тайвань будет отвечать на авторитаризм свободой.

А вот в Пекине на официальном сайте Врат Небесного Спокойствия, расположенных вдоль северной стороны площади Тяньаньмэнь, появилось сообщение, что 4 июня они будут закрыты весь день.

По сообщениям одного из очевидцев, проспект Чанъань, прилегающий к площади, также закрыт вечером для пешеходов и велосипедистов.

4 июня 1989 года на площади Тяньаньмэнь, сегодня пустующей, солдаты открыли огонь по убегающим демонстрантам, стреляя им в спину. Фото: ADEK BERRY/AFP

В Гонконге полиция усилила присутствие вокруг парка Виктория в центре города, где до вступления в силу законов о национальной безопасности ежегодно проводились памятные бдения со свечами.

По данным СМИ, в понедельник вечером в Гонконге задержали художника Санму Чена. По некоторым сообщениям, он имитировал написание в воздухе числа 8964 - 4 июня 1989 года, дата кровавого подавления продемократических протестов. Позже Чен был отпущен.

28 и 29 мая полиция Гонконга арестовала семь человек, за якобы «подстрекательские» сообщения о предстоящей деликатной дате.

В апреле 1989 года приверженцы демократических норм правления, более миллиона человек, заняли площадь Тяньаньмэнь и начали самый масштабный протест в истории коммунистического Китая. Он продлился полтора месяца.