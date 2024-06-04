Полиция: пропавший 18-летний юноша найден

Близкие сообщили сегодня в полицию, что 18-летний Карл ушел из дома в волости Кийли в неизвестном направлении. Телефон он оставил дома. Поскольку такое исчезновение является нетипичным для молодого человека, его родственники забеспокоились и обратились за помощью в полицию, чтобы его найти.

Заметив исчезновение Карла, члены семьи связались со многими его знакомыми и друзьями, но никто из них не знал где пропавший может быть. Полицейские проверяли разные адреса и собирали информацию о том, куда и с кем мог пойти Карл.

Около восьми часов вечера стало известно, что Карл вернулся домой и с ним все в порядке.