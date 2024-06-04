Представители эстонской делегации и Фонда Елены Зеленской (OZF) в субботу, 1 июня, посетили большую приемную семью Мельников из Донецкой области, для которой построили дом.
ФОТО ⟩ Эстония помогла построить в Украине дом для большой приемной семьи
Площадь дома 285 квадратных метров, в нем шесть спален и пять ванных комнат, которые также адаптированы для членов семьи с особыми потребностями. Во дворе дома расположено бетонное подземное бомбоубежище. Эстония выделила на строительство дома 376 000 евро. Наряду с открытым в субботу домом Эстония построит еще три дома семейного типа в Житомирской области, передал BNS МИД Эстонии.
В доме будет жить семья Анастасии и Алексея Мельников с семью детьми. Через полгода после начала войны семья переехала из Донецка во временное жилье в Гришковцах. В семье Анастасии и Алексея растет один их биологический ребенок, 12-летний Илья, и шестеро приемных детей: восьмилетняя Мария, 15-летние Катерина, Виктория и София и 12-летние Даниил и Илья.
Супруга президента Украины Елена Зеленская сказала на открытии дома, что посещение подобных семей каждый раз вдохновляет ее. «В конце концов, несмотря на войну, утрату дома, эти многодетные семьи обладают бесконечным оптимизмом и продолжают мечтать. И это важнее всего. Я рада, что мой фонд дает подобным семьям пространство для мечты, а не только помещения в виде новых квадратных метров», - сказала Зеленская.
Глава МИД Маргус Цахкна заверил, что Эстония продолжает поддерживать Украину. «Поддержка Украины — наш главный приоритет, а новый дом семейного типа — это важная веха, которая четко показывает, что мы держим свое слово. Мы и в дальнейшем будем вкладываться в безопасное будущее Украины и украинских детей. Все шаги, которые мы сделаем на благо Украины, позволят привести войну к победному концу», - сказал Цахкна.
По словам исполнительного директора руководившего проектом с эстонской стороны Эстонского центра международного сотрудничества по развитию (ESTDEV) Клена Яэратса, большая честь сотрудничать с Фондом Елены Зеленской и поддерживать его миссию.
«Обеспечение безопасной средой для взросления детей, лишившихся из-за войны родителей и дома, это большое дело для любого государства. Дать Украине надежду во время войны — это огромная задача, поскольку разрушения настолько обширны. ESTDEV продолжает примерное сотрудничество с OZF по строительству домов семейного типа, в его ходе мы также предоставим всестороннюю поддержку для организации системы социального попечительства в Украине», - сказал Яэратс.
Сейчас в Украине более 1300 домов семейного типа, в каждом из которого живет 5-10 сирот. Из-за войны было разрушено не менее 80 домов семейного типа. В рамках инициативы Room for Childhood OZF построит 14 домов семейного типа в восьми регионах Украины. Строительство домов финансируют международные доноры. Наряду с Эстонией проект финансируют также правительство ОАЭ, правительство Румынии, австралийский фонд Minderoo, Global Empowerment Mission, CLT Rezult и др.
Наряду с открытым в субботу домом семейного типа, ESTDEV в сотрудничестве с Фондом Елены Зеленской, МИД Эстонии и Министерством социальных дел летом привезет в Эстонию семьи, которые будут жить в домах семейного типа, чтобы обучить родителей и дать детям возможность принять участие в лагере для детей с военной травмой.