ФОТО Эстония помогла построить в Украине дом для большой приемной семьи

Площадь дома 285 квадратных метров, в нем шесть спален и пять ванных комнат, которые также адаптированы для членов семьи с особыми потребностями. Во дворе дома расположено бетонное подземное бомбоубежище. Эстония выделила на строительство дома 376 000 евро. Наряду с открытым в субботу домом Эстония построит еще три дома семейного типа в Житомирской области, передал BNS МИД Эстонии.

В доме будет жить семья Анастасии и Алексея Мельников с семью детьми. Через полгода после начала войны семья переехала из Донецка во временное жилье в Гришковцах. В семье Анастасии и Алексея растет один их биологический ребенок, 12-летний Илья, и шестеро приемных детей: восьмилетняя Мария, 15-летние Катерина, Виктория и София и 12-летние Даниил и Илья.

Семья Мельников. Фото: Министерство иностранных дел

Супруга президента Украины Елена Зеленская сказала на открытии дома, что посещение подобных семей каждый раз вдохновляет ее. «В конце концов, несмотря на войну, утрату дома, эти многодетные семьи обладают бесконечным оптимизмом и продолжают мечтать. И это важнее всего. Я рада, что мой фонд дает подобным семьям пространство для мечты, а не только помещения в виде новых квадратных метров», - сказала Зеленская.