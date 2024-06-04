Coop запустил крупнейшую в Эстонии клиентскую программу, в рамках которой с сегодняшнего дня каждый покупатель может сам выбирать, на какие товары в продуктовом магазине Coop он хочет получить скидку.
Впервые в Эстонии: покупатель может сам выбирать, на какие продукты он хочет получить скидку
«Впервые в Эстонии сотни тысяч клиентов смогут выбирать себе персональные скидки. В прошлом мы видели решения, где клиенты могли активировать назначенные им предложения независимо от того, подходят они им или нет. Свобода выбора клиента – это то, что отличает нас от всего, что было раньше, – рассказал директор по маркетингу Coop Eesti Keskühistu Ранно Паюри. – В рамках пилотного проекта, изначально запланированного до конца года, покупатели получат персональную скидку на 11 товаров, восемь из которых можно будет заменить товарами по своему выбору. Все ранее действующие в ходе кампаний и в дни рождения скидки сохранятся».
Подходящие товары со скидкой для каждого клиента Coop, изначально подбираются по алгоритму, учитывающему покупательские предпочтения конкретного человек. «Поскольку среднестатистический клиент обычно совершает основные покупки в 2–3 разных продуктовых магазинах, а система способна учитывать только историю покупок в Coop, рекомендации не всегда могут соответствовать реальным потребностям покупателя. Поэтому на клиентском портале мы также открыли для клиентов возможность заменять товары более подходящими», - пояснил Паюри.
Всего клиент Coop может выбрать восемь персональных скидок, и их можно менять. Чтобы человек мог открыть для себя новые вкусы, алгоритм добавляет еще три продукта, которые могут быть интересны клиенту с учетом его покупательского поведения. Скидки являются постоянными и действуют до тех пор, пока товар продается в магазинах Coop или до тех пор, пока персональные скидки доступны покупателю.
«Инновационная клиентская программа открыта для всех в течение трехмесячного пробного периода, после чего будет применяться порог в 150 евро в месяц, потратив которые в нашей сети клиент сможет воспользоваться персональными скидками, – сказал Паюри. – По нашим данным, порог в 150 евро переходят и покупатели, которые, например, живут одни, но все основные покупки совершают в Coop. Персональные скидки – премия для всех постоянных клиентов».
Персональные скидки рассчитываются от обычной цены товара. Если продукт одновременно включен в еженедельное или ежемесячное предложение Coop и выбран клиентом для получения персональной скидки, применяется принцип лучшего предложения, то есть клиент всегда платит более низкую цену.
«Если мы увидим, что люди активно используют новое решение и технологическая часть будет работать без проблем, то планируем сделать персональные скидки, стартовавшие как уникальный пилотный проект, постоянной частью клиентской программы. Учитывая рост цен в последние годы, покупателям наверняка понравятся дополнительные скидки – особенно, если они могут выбрать их сами», - сказал Паюри.