Впервые в Эстонии: покупатель может сам выбирать, на какие продукты он хочет получить скидку

«Впервые в Эстонии сотни тысяч клиентов смогут выбирать себе персональные скидки. В прошлом мы видели решения, где клиенты могли активировать назначенные им предложения независимо от того, подходят они им или нет. Свобода выбора клиента – это то, что отличает нас от всего, что было раньше, – рассказал директор по маркетингу Coop Eesti Keskühistu Ранно Паюри. – В рамках пилотного проекта, изначально запланированного до конца года, покупатели получат персональную скидку на 11 товаров, восемь из которых можно будет заменить товарами по своему выбору. Все ранее действующие в ходе кампаний и в дни рождения скидки сохранятся».

Подходящие товары со скидкой для каждого клиента Coop, изначально подбираются по алгоритму, учитывающему покупательские предпочтения конкретного человек. «Поскольку среднестатистический клиент обычно совершает основные покупки в 2–3 разных продуктовых магазинах, а система способна учитывать только историю покупок в Coop, рекомендации не всегда могут соответствовать реальным потребностям покупателя. Поэтому на клиентском портале мы также открыли для клиентов возможность заменять товары более подходящими», - пояснил Паюри.

Фото: Coop