В Эстонии на выборах в Европарламент уже проголосовали более 57 000 избирателей

Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Таллинна. Здесь проголосовало 8,8 процента избирателей. За ним следуют город Тарту, где проголосовало 8,6 процента избирателей и Хийуский уезд, где проголосовало 6,6 процента избирателей. Всего по Эстонии участие в выборах приняли 5,8 процента избирателей.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 8 июня. Для того, чтобы проголосовать электронно, необходимо скачать с сайта www.valimised.ee на свой компьютер приложение избирателя. Для голосования нужны компьютер с доступом к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID и PIN-коды.

До четверга с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов с 12:00 до 20:00 открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00. Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.

На выборах в Европейский парламент в Эстонии только один избирательный округ, охватывающий всю страну. Иными словами, все избирательные участки страны открыты для всех избирателей вне зависимости от их зарегистрированного места жительства.