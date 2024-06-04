Видео Инцидент в Риге: туристы с флагом Украины привлекли внимание полиции

Уже через несколько минут стражи порядка встретили похожих по описанию лиц возле Рижского замка. В ходе проверки личных данных выяснилось, что они являются гражданами Великобритании.

Ранее туристы употребляли в Старой Риге алкогольные напитки. Изначально они рассказывали, что флаг нашли на улице в земле. Им разъяснили суть возможного нарушения и ответственность, после чего обоих доставили к месту, где был выброшен флаг. Правоохранители осмотрели окрестности и выяснили, что флаг был сорван с фасада дома на бульваре Аспазияс.