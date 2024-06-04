Вскоре после полуночи 2 июня сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на камерах видеонаблюдения в Старой Риге двух мужчин, один из которых нес в руках украинский флаг, который спустя некоторое время выкинул через забор. После этого оба мужчины сразу покинули место происшествия. Информация была передана экипажу муниципальной полиции, который ночью патрулировал окрестности Старой Риги, пишет Rus.TVNET.
Видео ⟩ Инцидент в Риге: туристы с флагом Украины привлекли внимание полиции
Уже через несколько минут стражи порядка встретили похожих по описанию лиц возле Рижского замка. В ходе проверки личных данных выяснилось, что они являются гражданами Великобритании.
Ранее туристы употребляли в Старой Риге алкогольные напитки. Изначально они рассказывали, что флаг нашли на улице в земле. Им разъяснили суть возможного нарушения и ответственность, после чего обоих доставили к месту, где был выброшен флаг. Правоохранители осмотрели окрестности и выяснили, что флаг был сорван с фасада дома на бульваре Аспазияс.
Лиц задержали и позже передали сотрудникам Госполиции Латвии для дальнейших процессуальных действий.