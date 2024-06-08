ФОТО Куда отправиться в Стокгольме, если у вас всего пять часов

Вы знаете, я редко слышу, чтобы житель Эстонии отправился в Стокгольм на несколько дней, забронировав гостиницу и разработав сам себе культурную программу. Я не беру сейчас во внимание работающих в Швеции вахтовым методом или приехавших в гости к родственникам. У тех и других свои программы пребывания.
Большинство жителей Эстонии добираются до Стокгольма на пароме. Кто-то осматривает город самостоятельно, а некоторые отправляются на организованную турфирмой экскурсию. А это значит, что на знакомство с городом и тем, и другим отводится пять-шесть часов. Как их использовать с пользой и получить при этом удовольствие?
Исключим из списка развлечений марш-броски по магазинам в периоды скидок. Об этом как-нибудь в другой раз. Давайте попытаемся приобщиться к культуре и истории. А для этого надо отправиться куда? Правильно – в музей. Пожалуй, в любом шведском музее можно найти что-то запоминающееся. Как правило, все они в той или иной степени интерактивны и снабжены, кроме шведского, английскими пояснениями. Есть даже и русские сопроводительные тексты.
Стоит ли начинать со Старого города?
В основном прибывшие из Эстонии путешественники направляются в Гамла Стан – Старый город. Для первого раза это - обязательная программа. Поглазев на витрины сувенирных лавок, оценив ритуал смены караула, поплутав по лабиринтам нетуристических улиц и переулков, а такие там тоже есть, попробуйте заглянуть в какой-нибудь близлежащий музей. Скорее всего, вы спуститесь в Оружейную палату, которая находится аккурат под Королевским дворцом. Захватывающая, но небольшая экспозиция – от одежды монархических династий до драгоценностей, оружия и карет привлечет ваше внимание на час, не больше.
Неподалеку есть еще несколько музеев, но до бесплатного городского музея – Stadsmuseet – сейчас не очень удобно добираться из-за строящегося моста, хотя пешеходные пути туда проложены. В самом Старом городе с недавнего времени находится Музей Средневековья Medeltidsmuseet, который переехал туда из подземелья под Парламентом: видите ли, помещения прекрасно оборудованного небольшого музея понадобились депутатам. Музей перевели на Старую площадь в здание Биржи.
Но каким образом будет там демонстрироваться экспозиция, буквально заточенная под средневековые подвальные помещения, пока неизвестно. Рядом со Старым городом находится Medelhavsmuseet - Музей Средиземноморья: мумии, египетские гробницы, мраморные римские и греческие статуи, мозаики Кипра…
Естественно, что с глубокой стариной в Стокгольме связано много музеев. Это и музей одного корабля Vasamuseet – его силуэт с корабельными мачтами виден издалека, и Музей викингов с подземным поездом и замечательными гидами, одетыми в стилизованные костюмы, похожими на те, в которых бродят по нашему Старому городу во время рекламных акций работники Olde Hansa.
На любой вкус, возраст и кругозор
Исторический музей, расположенный на Нарвской улице – Narva vägen - знакомит с изумительной коллекцией средневековой деревянной скульптуры, резными алтарями и золотом все тех же викингов. Этнографический – Etnografiska museet удивляет огромнейшим собранием предметов одежды и быта самых разных народов, в основном из экзотических для нас стран.
Любители живописи скорее всего устремятся в Национальный музей - Nationalmuseum – с непревзойденным и очень специфическим собранием произведений мирового изобразительного искусства. Нравится современная живопись - пройдите от Национального несколько сотен метров – на Корабельный остров – и окунитесь в мир современной живописи и архитектуры сразу в двух музеях - Modernamuseet и ArkDes.
Музеи в Стокгольме расположены удивительно компактно, так что можно за небольшое количество времени осмотреть два, а то и три
Вообще музеи в Стокгольме расположены удивительно компактно и сгруппированы так, что можно за небольшое количество времени осмотреть два, а то и три. Что не исключает желания растянуть удовольствие и либо приехать в шведскую столицу на несколько дней, либо регулярно пользоваться круизными предложениями наших паромных компаний. Ведь внимания требует и Музей естественной истории - Naturhistoriska riksmuseet, и Музей армии Armémuseum, и Музей полиции, и маленький, но необычный Музей сценических искусств, не говоря о любимце малышей Юнибакене и фаворите подростков Техническом музее, а взрослым – прямая дорога в музей ABBA.
Перечислять можно очень долго – так богат музеями город Стокгольм. А когда дойдешь до конца списка, выяснится, что открылись новые, а в уже известных сменились экспозиции, и пора начинать сначала. Так случилось, например, с одним из любимых музеев автора этих строк – Музеем северных стран – Nordiska Museet.
Срез времен и судеб
Величественное здание на острове музеев Юргордене, снаружи похожее на дворец, а внутри на роскошный вокзал, поражает уже своими размерами. Рассказывающий об истории жизни и быта народов северных стран музей к своему 150-летию полностью обновил экспозицию, превратив ее в интерактивное представление под названием «Северная жизнь» со слоганом «Люби – верь – празднуй – горюй».
Выставка открылась относительно недавно, и за билетами стоит длинная очередь. Самые красивые залы переполнены, и это мешало наслаждаться тщательно продуманным оформлением витрин, смотреть многочисленные видео, изучать описание на планшете каждого выставленного предмета. Словами трудно описать визуальные эффекты: пять эпох, 27 залов, 4000 экспонатов и 22 персонажа, которые рассказывают о себе с экранов.
Эти выразительные видеоинтервью простых людей, живущих в далеком прошлом, сыграны актерами и сняты удивительно достоверно. Соблюдена иллюзия документального кино с переносом во времени, и посетители зависают у экранов надолго. Для серьезного и вдумчивого осмотра выставки понадобится не один час.
Экспонаты сгруппированы в хронологическом порядке, и перед нами проходит череда королей и царедворцев, меняются архитектурные стили, строятся и рушатся города, начинаются и заканчиваются войны. И все это – с помощью предметов быта, деталей интерьера и произведений искусства.
Вся Швеция на высоком холме
Буквально через дорогу от Nordiska Museet находится объект, на осмотр которого вам потребуется еще больше времени – несколько месяцев – при условии, что вы будете приходить туда раз в неделю по выходным. Это – знаменитый «Скансен», второй по величине в мире музей под открытым небом.
Я была в «Скансене» лет семнадцать назад и обошла тогда разве что четверть территории, а он огромен – около 60 га. Здесь тоже представлен весь спектр шведской жизни, как и в Nordiska, только более обобщенно и масштабно – не на уровне посуды и мебели, а с помощью строений и ремесел. Тут и саамское стойбище, и усадьба южного Сконе – более 160 строений разного возраста и назначения.
Напрашивается сравнение с нашим Vabaõhumuuseum, но у нас и страна другая, и экспонаты попроще – перенесенных из дальних уездов дворянских мыз пока не наблюдается. Да и не надо их нам, пожалуй. Вот колхозный дом хорошо посещается, а в «Скансене» такого нет, потому что колхозов никогда не было.
Нам удалось попасть на экскурсию с гидом. Миниатюрная сухонькая Аня, так представилась похожая на состарившуюся Мэри Поппинс шведка, сразу повела нас на спрятанный в горе эскалатор. Это, кстати, важная информация, которая может чуть-чуть облегчить пеший поход усталого туриста по пересеченной местности «Скансена». Гиды в музее одеты в старинные костюмы, и это придает экскурсии необыкновенный шарм. Конечно, если бежать по «Скансену» вприпрыжку, то вы мельком успеете посмотреть многое, но непосредственное общение с гидом, профессиональное знание объектов и экспонатов и умение поведать о них темпераментно и с юмором запомнится надолго.
Но что-то я увлеклась. А ведь в Стокгольме есть еще и малоизвестные, но не менее интересные музеи: и музей танца, и музей транспорта. И музеи-квартиры знаменитых писателей, например, Астрид Линдгрен и Августа Стриндберга. Недавно открылся музей иллюзий Paradox, билеты в который лучше покупать заранее. А для любителей гламурной истории в центре Стокгольма, около Королевского драматического театра бесплатно открыта для посещения городская вилла-музей в бывшем доме графини Вильгельмины фон Халльвюль с богатой коллекцией предметов изобразительного и прикладного искусства.
В общем, вы уже поняли, что в Стокгольме есть чем заняться кроме посещения популярного у эстонских туристов магазина Normal.
Поездка в Стокгольм организована и оплачена компанией Viking Line.