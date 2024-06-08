ФОТО Куда отправиться в Стокгольме, если у вас всего пять часов

Фрагмент новейшей выставки «Северная жизнь» в Музее северных стран. Фото: Материалы для прессы / Hendrik Zeitler, Nordiska museet.

Эти выразительные видеоинтервью простых людей, живущих в далеком прошлом, сыграны актерами и сняты удивительно достоверно. Соблюдена иллюзия документального кино с переносом во времени, и посетители зависают у экранов надолго. Для серьезного и вдумчивого осмотра выставки понадобится не один час.

Экспонаты сгруппированы в хронологическом порядке, и перед нами проходит череда королей и царедворцев, меняются архитектурные стили, строятся и рушатся города, начинаются и заканчиваются войны. И все это – с помощью предметов быта, деталей интерьера и произведений искусства.

Вся Швеция на высоком холме

Буквально через дорогу от Nordiska Museet находится объект, на осмотр которого вам потребуется еще больше времени – несколько месяцев – при условии, что вы будете приходить туда раз в неделю по выходным. Это – знаменитый «Скансен», второй по величине в мире музей под открытым небом.

Я была в «Скансене» лет семнадцать назад и обошла тогда разве что четверть территории, а он огромен – около 60 га. Здесь тоже представлен весь спектр шведской жизни, как и в Nordiska, только более обобщенно и масштабно – не на уровне посуды и мебели, а с помощью строений и ремесел. Тут и саамское стойбище, и усадьба южного Сконе – более 160 строений разного возраста и назначения.