Опрос: 60% граждан недовольны работой правительства и премьер-министра

По оценке 60% респондентов, правительство делает свою работу «плохо» или «скорее плохо». 34% сказали, что «очень хорошо» или «скорее хорошо», а еще 6% затруднились с ответом.

Что касается оценки деятельности премьер-министра, то респондентам был задан вопрос: «Одобряете или не одобряете вы то, как Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра?» 61% опрошенных ответили «не одобряю», 29% — «одобряю», остальные затруднились с ответом.