Фонд интеграции приглашает прибывших из Украины бесплатно учить эстонский язык.

Так, в этом году порядка 4000 получателей временной и международной защиты, приехавших из Украины, могут начать или продолжить изучение эстонского на уровне A1, A2 и B1. Фонд интеграции приглашает получивших временную защиту записаться на курсы уже сейчас.

Для получателей временной защиты открыта запись на курсы на уровни А1, A2 и B1. В этом году начать изучение эстонского языка, то есть пройти курсы уровня А1, могут порядка 1600 человек. Запись на соответствующие курсы продлится до осени. В то же время продолжить изучение эстонского языка, то есть начать занятия на курсах на уровне А2 или B1, могут около 1200 человек. Запись будет проводиться до конца года.

Получившие международную защиту смогут записаться на курсы эстонского языка на уровне А1, А2 и В1 в ближайшие недели. Занятия начнутся в августе и осенью этого года. На открывающихся курсах могут пройти обучение в общей сложности 580 получателей международной защиты.