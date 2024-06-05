Видео На морском дне предположительно обнаружены обломки сбитого Красной Армией легендарного пассажирского самолета

«Компания Tuukritöde OÜ обнаружила место крушения и останки сбитого 14 июня 1940 года пассажирского самолета Kaleva к северу от острова Кери. По описанию очевидцев, самолет погрузился в море на полном ходу после удара российских бомбардировщиков, в результате чего обломки были сильно раздроблены», - сказал Перемеэс.

По его словам, несмотря на сильный удар, крыло самолета, один из двигателей и шасси с колесом до сих пор узнаваемы на дне на глубине от 71 до 76 метров.

«Найденные обломки покрывают морское дно на площади до 100 х 100 метров. Вполне возможно, что лежащие на дне останки являются лишь частью упавшего в море самолета, а некоторые предметы и части фюзеляжа могли быть удалены еще в 1940 году или в 1956-1967 годах», - добавил Перемеэс.

Два советских бомбардировщика сбили Kaleva на его пути из Таллинна в Хельсинки 14 июня 1940 года, когда войны еще не было. Инцидент произошел близ острова Кери в Финском заливе недалеко от Прангли.

Девять дипломатов и гражданских лиц на борту погибли. Одно из предположений состоит в том, что самолет перевозил что-то ценное, например дипломатическую почту, что хотел заполучить Советский Союз. Согласно этой теории, Советский Союз осенью поднял остов самолета из воды, писала Helsingin Sanomat в прошлом десятилетии.

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Поскольку обломки самолета позже не были найдены, считалось, что советская власть уничтожила его в 1950-х. Эту идею поддерживал и Велло Мясс, подводный археолог Морского музея, который потратил годы на поиски затонувшего самолета, но ничего не нашел.