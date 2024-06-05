Рейтинговая таблица партий показывает, что падение Эстонской консервативной народной партии (EKRE) продолжается, в то время как «Отечество» остается явным лидером, а Партия реформ занимает второе место.
Рейтинги партий: падение EKRE продолжается
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного Институтом общественных исследований и фирмы Norstat Eesti, «Отечество» поддерживают 27,3%, Партию реформ - 18,9%, Эстонскую консервативную народную партию - 15% избирателей, имеющих право голоса.
Больше всего за последние недели изменился рейтинг партии EKRE, занимающей третье место: за пять недель ее поддержка упала на 3,8 процентных пункта.
За первой тройкой следуют Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 14,2%, Центристская партия с 12% и «Ээсти 200», поддержка которой составляет 6,1%. Поддержка «Ээсти 200» за последние три недели повысилась на 1,4 процентных пункта. Коалиционные партии поддерживает 39,2% и оппозиционные партии - 54% избирателей.
Раз в месяц, помимо партийных предпочтений, респондентов спрашивают о деятельности правительства и премьер-министра. По последним данным, 34 процента респондентов считают, что правительство выполняет свою работу очень хорошо или скорее хорошо, а 60 процентов респондентов считают, что правительство делает свою работу довольно плохо или очень плохо. Также 29 процентов респондентов одобряют и 61 процент респондентов не одобряет то, как Кая Каллас справляется со своей должностью премьер-министра.
Научный сотрудник Института политических исследований им. Йохана Скитте Тартуского университета Мартин Мельдер считает, в рейтинге партий больше всего бросается в глаза снижение средней поддержки EKRE за четыре недели.
«Их рейтинг стал падать в начале мая, за это время он упал примерно на четыре процентных пункта. Последний раз поддержка EKRE была на таком низком уровне тогда, когда они были в правительстве», - рассказал Мельдер.
По его словам, поддержка партии упала прежде всего среди эстоноязычных избирателей. Среди избирателей-мужчин EKRE стала такой же популярной, как и Партия реформ, а среди избирателей-женщин в настоящее время она так же популярна, как и Центристская партия. Среди эстонцев, однако, сейчас EKRE находится на том же уровне популярности, что и социал-демократы. Рейтинги этих двух партий раньше не были так близки друг к другу.
«Тенденция роста Центристской партии, которая наращивала свою поддержку в предыдущие недели, прекратилась, по крайней мере, на этой неделе. В последние недели немного прибавила и "Ээсти 200". Средняя четырехнедельная поддержка "Отечества", Партии реформ и социал-демократов сейчас кажется стабильной», - сказал Мельдер.
По его словам, в последние недели не увеличилась и доля избирателей, не имеющих предпочтений, которая с января выросла примерно на восемь процентных пунктов.
«Можно предположить, что за последние четыре месяца доля избирателей без предпочтений увеличилась за счет граждан, которые перешли от центристов к социал-демократам, а оттуда в к избирателям, не имеющим предпочтений. Также какой-то степени, возможно, и за счет избирателей, пришедших в "Отечество" вместе с Юри Ратасом, но, похоже, этот прирост происходит в основном за счет сторонников EKRE. EKRE - единственная партия, абсолютное число сторонников которой в последнее время значительно сокращается параллельно с ростом доли избирателей, не имеющих предпочтений», - заключил Мельдер.