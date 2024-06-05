Рейтинги партий: падение EKRE продолжается

По его словам, поддержка партии упала прежде всего среди эстоноязычных избирателей. Среди избирателей-мужчин EKRE стала такой же популярной, как и Партия реформ, а среди избирателей-женщин в настоящее время она так же популярна, как и Центристская партия. Среди эстонцев, однако, сейчас EKRE находится на том же уровне популярности, что и социал-демократы. Рейтинги этих двух партий раньше не были так близки друг к другу.

«Тенденция роста Центристской партии, которая наращивала свою поддержку в предыдущие недели, прекратилась, по крайней мере, на этой неделе. В последние недели немного прибавила и "Ээсти 200". Средняя четырехнедельная поддержка "Отечества", Партии реформ и социал-демократов сейчас кажется стабильной», - сказал Мельдер.

По его словам, в последние недели не увеличилась и доля избирателей, не имеющих предпочтений, которая с января выросла примерно на восемь процентных пунктов.

«Можно предположить, что за последние четыре месяца доля избирателей без предпочтений увеличилась за счет граждан, которые перешли от центристов к социал-демократам, а оттуда в к избирателям, не имеющим предпочтений. Также какой-то степени, возможно, и за счет избирателей, пришедших в "Отечество" вместе с Юри Ратасом, но, похоже, этот прирост происходит в основном за счет сторонников EKRE. EKRE - единственная партия, абсолютное число сторонников которой в последнее время значительно сокращается параллельно с ростом доли избирателей, не имеющих предпочтений», - заключил Мельдер.