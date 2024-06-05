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В ближайшее время о дешевой электроэнергии можно забыть?

Эркки Эрилайд
, журналист
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Рост цен на электроэнергию происходит несмотря на то, что европейские газохранилища заполнены более чем на 70 процентов. Европейская комиссия стремится достичь 90 процентов к ноябрю, но аналитики полагают, что этого можно достичь уже летом.
Рост цен на электроэнергию происходит несмотря на то, что европейские газохранилища заполнены более чем на 70 процентов. Европейская комиссия стремится достичь 90 процентов к ноябрю, но аналитики полагают, что этого можно достичь уже летом. Фото: Eero Vabamägi

Биржевая электроэнергия сейчас намного выше, чем год назад, а иногда цены были даже в два раза выше, чем в холодные февральские или мартовские дни. Основными причинами резкого повышения цен являются безветренная погода и выход из строя финского соединительного кабеля.

В последние дни стоимость электроэнергии в эстонском регионе Nord Pool составляла в среднем 120 евро за мегаватт-час (МВт-ч). В прошлом году на той же неделе цены колебались в районе 55-100 евро. Биржевые цены остаются выше, чем в предыдущие месяцы, из-за нехватки ветряной энергии в теплую погоду и роста стоимости электроэнергии на ископаемом топливе. Кроме того, с марта резко выросли цены на природный газ и углеродные квоты.

«Биржевые цены на газ TTF в Нидерландах, которые в конце февраля составляли менее 23 евро за мегаватт-час (МВт-ч), теперь выросли до 36 евро, а цена за тонну CO2, которая была близка к 50 евро, поднялась почти до 75 евро за тонну, что добавляет 30-40 евро за МВт-ч к стоимости производства электроэнергии», - пояснил Марко Алликсон, глава Baltic Energy Partners.

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