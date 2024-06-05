Биржевая электроэнергия сейчас намного выше, чем год назад, а иногда цены были даже в два раза выше, чем в холодные февральские или мартовские дни. Основными причинами резкого повышения цен являются безветренная погода и выход из строя финского соединительного кабеля.
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В ближайшее время о дешевой электроэнергии можно забыть?
В последние дни стоимость электроэнергии в эстонском регионе Nord Pool составляла в среднем 120 евро за мегаватт-час (МВт-ч). В прошлом году на той же неделе цены колебались в районе 55-100 евро. Биржевые цены остаются выше, чем в предыдущие месяцы, из-за нехватки ветряной энергии в теплую погоду и роста стоимости электроэнергии на ископаемом топливе. Кроме того, с марта резко выросли цены на природный газ и углеродные квоты.